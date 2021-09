Debido a que los festejos patrios se llevarán a cabo de manera virtual, debido al gran número de contagios de Covid-19, la expectativa en ventas para restaurantes del municipio de Boca del Río se desplomó y éstas no llegarán ni al 50% de lo esperado, señaló el presidente de la Asociación de Restauranteros de este municipio, Lorenzo Montalvo Iglesias.

Ventas de restaurantes de la zona, ni al 50%

Agregó que, de por sí esta temporada de pandemia ha sido complicada, lo que, aunado al color rojo en el semáforo epidemiológico, vino a complicarlo aún más, pues hay muchas más restricciones.

“En Boca del Río, la zona turística, no hay ceremonia del Grito de independencia, todo es virtual, eso significa que las ventas se van al piso, muy por debajo de lo acostumbrado. El año pasado subió un poco, pero creo que este año no le vemos mucho futuro ni buena expectativa (..) con suerte, tendremos la afluencia de un día normal, o sea, en la mañana – tarde. En la noche no tanto (..) Esperábamos un 50-60%, no creo que lo tengamos”.

Montalvo Iglesias mencionó que pese a ello se mantendrán trabajando de manera cotidiana, aplicando las medidas sanitarias correspondientes, tales como: uso del cubrebocas obligatorio, tapetes y geles sanitizantes, las medidas de sana distancia y aforo del 50%.

Te puede interesar

Agregó que esta situación afecta de manera importante a cerca de 50 restaurantes localizados en el municipio boqueño, así como trabajadores y proveedores relacionados con esta actividad de servicios turísticos.

El líder del sector en esa ciudad comentó que se laborará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que invitó a las familias a consumir en esos establecimientos, a mantener vivas las tradiciones y a contribuir con la economía de la ciudad.

Ventas en Boca del Río se desploman debido a festejos patrios virtuales

Lorenzo Montalvo aseguró que se cuenta con todas las medidas de calidad e higiene.

“Yo los quiero invitar a que vengan a nuestros restaurantes de la zona turística porque nosotros estamos con la ilusión y, sobre todo, el manejo de alimentos está muy bien y estamos preparados”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.