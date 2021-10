Venta de dulces y pan de muerto baja hasta un 50%, reportan comerciantes

En el marco de las festividades por el Día de Muertos, comerciantes de dulces, pan de muerto, flores y diversos artículos para esta celebración reportaron una baja hasta del 50% en las ventas de sus productos.

En la esquina de las calles Rayón y Madero del centro de la ciudad, el vendedor Feliciano González comentó que las restricciones de acceso a los panteones y la poca asistencia en planteles educativos ha propiciado que se vean disminuidas las compras de estos artículos para las festividades de los fieles difuntos, lo cual, a las y los vendedores de la zona de mercados les ha pegado en su economía.

El comerciante explicó que, por estas fechas, ya tenían mayores ventas, pero desafortunadamente, por efectos de la pandemia de covid-19 todo se complicó, por lo que, las que mayormente se han acercado son las familias que colocarán sus altares de muertos en casa.

“Las ventas ahorita han estado un poco bajas con relación a otros tiempos, que ya a estas fechas, la mayoría de la gente ya estaba comprando, pero ahorita, con esta situación de la pandemia ha disminuido mucho la venta. Yo estimo como un 50% de la disminución porque a estos días, a estas alturas, ya la gente estaría comprando en un 80%, pero igual, puede ser por los panteones que no están abiertos”.

“Eso también nos afecta a nosotros porque nada más ahorita lo que están comprando, es lo que están realizando en sus casas con los altares y, ahorita, son muy poquitas las personas que han venido a comprar que van a poner altares en las escuelas y, pues también, eso nos afecta demasiado”.

Don Feliciano mencionó que pese a la crisis derivada de la emergencia sanitaria han tratado de mantener costos accesibles a sus clientes, tan es así que los rollos de flores de cempasúchil y la conocida como moco de pavo los venden a 10 pesos.

La bolsa de pan, la cual contiene tres piezas de tamaño mediano con figuras de difuntos o redondas tiene un costo de 25 pesos; en tanto, los dulces varían con precios de los tres a los 60 pesos, según el tamaño.

El comerciante confió en que de aquí al día 2 de noviembre se puedan vender todos sus artículos, en especial, los comestibles y flores.

Por su parte, la vendedora Andrea Oruña coincidió en que sus ventas bajaron al menos a la mitad con relación a antes de la pandemia, en donde cargaban hasta con 50 rollos grandes de flores de muerto para poder vender en estas fechas.

Sin embargo, en esta ocasión, están ocupando apenas unos 15 rollos y con muchas dificultades los están terminando.

La comerciante detalló que mantienen costo desde los dos pesos, que son las calaveritas de azúcar más pequeñas y las más grandes a 50 pesos.

Las bolsas de pan con tres piezas en 20 pesos, cuentan con papel picado de dos, tres y 10 pesos; guías de 10 y 15 pesos.

“De hecho, apenas ayer empezó la venta porque días anteriores no hubo, está tranquilo, no nos cargamos como cada año (..) Antier nos echamos como 10 rollos (flores), o sea muy poco. Sí se está viendo la baja en la venta, como en un 50% porque no cargamos tanto como antes, es menos de la mitad que estamos cargando”

Finalmente, manifestó que hay confianza en que esta situación mejore este fin de semana en la zona, pues “Todo comerciante está esperanzado el fin de semana que levante la venta”, concluyó.

