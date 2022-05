Vendedores del Malecón reclaman ser retirados por eventos del Ayuntamiento

Aproximadamente 15 comerciantes de alimentos que se ubican cerca a la Macroplaza del Malecón han sido marginados durante las últimas semanas, cuando el Ayuntamiento de Veracruz realiza eventos en dicho lugar.

Los afectados mencionan que, en los fines de semana que el Ayuntamiento de Veracruz realiza eventos en la Macroplaza del Malecón han tenido que suspender su venta de todo el día por petición de la dirección de Comercio, quiénes sí permiten la entrada de remolques de otras empresas de renombre.

“Aquí somos aproximadamente 15 personas, vendemos raspados, esquites, hot dogs, alguno que otro que vende hot cakes, y bueno, es algo que ha nosotros nos afecta cuando ellos nos piden que nos movamos todo un día y se echa a perder nuestra mercancía, ese día ya no generamos, nosotros comemos todos los días, 3 veces al día, tenemos familias, de cada puesto depende una familia de más o menos seis u ocho personas (…) ahorita han tenido diferentes tipos de eventos, y ellos nos piden que no trabajamos ese día, o sea el día completo, antes nos dejaban trabajar en una esquina, en una bocacalle, ahorita nos piden que de plano no trabajemos todo ese día, ese día para nosotros has perdido”, acusó la comerciante Angelica.

Los afectados señalan que han intentado platicar con el director de Comercio, Daniel Galindo; sin embargo, este no los ha querido recibir para sostener un diálogo que deje contentas a ambas partes.

“Nos dice que tenemos que acatar las disposiciones, pero para algunos es aplicable, en esta situación a nosotros, pero para otros no (…) lo que queremos es trabajar, lo que queremos es que haya un diálogo con ellos, lo que queremos es que nos tomen en cuenta, que ellos vean realmente nuestra necesidad, que si en algún momento ellos hacen algún evento, trae consecuencias para nosotros, cómo vendedores de la zona”, apuntaron.

Finalmente los comerciantes dijeron que, llevan más de 20 años pagando permisos por ser zona Federal, y desde hace unos años también el Ayuntamiento les hace un cobro extra a través de la dirección de Comercio, misma que a partir del mes de marzo les ha dejado de cobrar su cuota mensual, dónde incluso pagaban 50 más por recolección de basura.

“Nos detuvieron los pagos a partir de más o menos el mes de marzo – abril, ya no nos han querido cobrar, y esto conlleva a que en algún momento ellos puedan tomar acciones en contra de nosotros, nosotros estamos en la mejor disposición de pagar nuestro permiso cómo lo hemos venido haciendo todo este tiempo”, culminó.

