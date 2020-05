Ella es doña Carmen de casi 90 años de edad, una de los 11 pacientes que fueron dados de alta por #COVID-19, este fin de semana en el HR de Alta Especialidad del #ISSSTE de #Veracruz. La abuelita Carmen es la derechohabiente de mayor edad que se recuperó del Coronavirus en nuestro nosocomio. A cada persona que labora en el sector salud y hace su mayor esfuerzo en la lucha contra el #COVID19🦠, ¡muchas gracias! #UnidosSaldremosAdelante#60AniversarioISSSTE

