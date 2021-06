Vecinos se disputan operación del pozo de agua de Hacienda Sotavento   

Vecinos de los fraccionamientos Hacienda Sotavento, Pueblo Nuevo y Bonaterra, mantienen graves problemas en el abastecimiento del agua, siendo el principal motivo el manejo de uno, de tres pozos de agua, cuya operación está en disputa, motivo por el cual este miércoles se vivieron momentos de tensión.

Fue mediante la denuncia de uno de los grupos de vecinos, quienes este martes, denunciaron que una asociación de vecinos, había tomado el control del pozo y la bomba distribuidora de agua ubicada en la avenida Alvarado en Hacienda Sotavento.

El hecho generó gran inconformidad entre muchos otros habitantes, quienes desconocieron a esta asociación y sus integrantes, a los que señalaron sólo de tener intención de pedir dinero y cooperación por casa, pero no rinden cuentas.

Fue así que este miércoles, se dio un conflicto entre los habitantes, principalmente de Hacienda Sotavento, entre reclamos de algunos de los habitantes, exigían que se echara a andar la bomba del agua, con el fin de restablecer el servicio.

Pero otros de los vecinos, indicaron que tanto a la bomba y las instalaciones eléctricas del pozo, les hace falta de mantenimiento, por lo que era un peligro dejar en funcionamiento las instalaciones por podrían sufrir daños más graves.

Al lugar llegaron autoridades municipales, los que de manera directa no puede participar, ya que este fraccionamiento no está municipalizado, razón por la cual no sólo existe problemas en este pozo, sino en otros dos más.

Por varios minutos hubo gritos y reclamos de los mismos vecinos, porque muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos, finalmente se acordó una comitiva integrada por vecinos de varias de las secciones y de los fraccionamientos para dialogar con las autoridades.

Los más beneficiados por este conflicto han sido los vendedores de agua en pipas, quienes según los vecinos llegan a cotizar en 10 o 15 pesos las cubetas de agua, también vendedores de tambos para el almacenamiento del vital líquido, recorren estas zonas.

