Vecinos piden frenar construcción de edificios en el fraccionamiento Reforma

Con pancartas colocadas en la fachada de sus casas e incluso en los árboles de la calle, vecinos del fraccionamiento Reforma en esta ciudad piden a las autoridades que ya no otorguen permisos para la construcción de edificios en la zona, debido a que están generando graves problemas de drenaje, suministro de agua y de luz.

Las lonas están colocadas en las calles de Ernesto Domínguez entre Washington y Colón del Fraccionamiento Reforma de esta ciudad.

¡No más permisos de construcción para departamentos, generan problemas de drenaje y alcantarillado que es deficiente y un suministro de agua y luz, insuficiente, hay sobrepoblación y vialidad!

Ahí los vecinos advierten de las problemáticas que les ha ocasionado la construcción de edificios departamentales, según comentó Yahir Hernández, vecino por más de 20 años del fraccionamiento Reforma.

“Conforme se hizo la remodelación de la calle, en pavimentación y banqueteo, se le pidió al ayuntamiento que también viera la manera de arreglar el drenaje y sobre todo el pluvial, porque esta calle es la que más se inunda, lo que es Ernesto Domínguez, entre Colón y Washington, la otra situación y por qué las lonas, es porque en el fraccionamiento los vecinos ya no queremos que se sigan haciendo más edificios porque el fraccionamiento nos ha mencionado el grupo de agua, que no está hecho para ese tipo de viviendas, son demasiada viviendas para el fraccionamiento, entonces ya tuvimos un bajo suministro de agua, empezaron los cortes de luz, el bajo voltaje, no se abastece totalmente los transformadores, sean quemado aparatos”, comentó.

Está problemática se está registrando de enero a la fecha, con respecto al bajo suministro de agua potable y los bajones de luz, a partir del mes de diciembre del 2020.

En caso que insistan construyendo edificios en la zona, que al menos las autoridades les exija que cuenten con su propio transformador.

Detalló que, desde el año pasado, se empezaron a construir este tipo de edificios departamentales, que desde que se empezaron a habitar, se tuvo la problemática de falta de agua y luz.

Concluyó que muchos negocios han cerrado en la avenida Martí y ahora se han convertido en edificios departamentales.

Además de los problemas de inseguridad que se registra en la zona, como robos a las casas, que se han agudizado con la llegada de la pandemia.

