Vecinos exigen trámite de deslinde de terrenos a autoridades boqueñas

Aseguran que desde hace varios años han solicitado al Ayuntamiento de Boca del Río que otorgue el deslinde de los terrenos

Desde hace 40 años, los 254 habitantes del fraccionamiento Sutsem, ubicado en la manzana del bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Escuela Médico Militar y Juan Pablo II, del municipio de Boca del Río, están pagando de manera puntual su impuesto predial y siguen padeciendo la falta de infraestructura vial y urbana.

Concepción Ramos González, miembro del Comité Representativo de los 254 propietarios que conforman el fraccionamiento, lamentó que las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz no resuelvan esta problemática.

Explicó que desde varios años han solicitado al Ayuntamiento de Boca del Río que otorgue el deslinde de los terrenos, número oficial y su alineamiento, razón por la cual no pueden ni vender ni mucho menos construir.

“No hemos recibido nada a cambio del pago del predial, no tenemos agua, luz, alcantarillado, ni vialidades dentro del fraccionamiento, está municipalizado puesto que ellos nos están cobrando un impuesto predial y desde ese momento ellos tienen que ver ahí”, comentó.

En dicho fraccionamiento existen 294 lotes y 254 propietarios, que padecen la falta de agua, luz, alcantarillado y vialidades, a pesar de estar municipalizado.

“En múltiples ocasiones, recibiendo de parte de ellos, sólo negativas que no se puede, que no cuentan con la cartografía necesaria, hemos pedido posesión de los lotes, deslinde, número oficial y nada”, comentó.

Dicho fraccionamiento tiene una antigüedad de 40 años y se han muerto muchos dueños originales de los lotes, sin haber podido disfrutar de una vivienda digna.

“Siempre nos sacan que no quieren que se establezca ahí, otro Infonavit El Morro, o sea no sé porque la distinción de personas, si todos adquirimos esos lotes cuando eso era Potreros y no llegaba la urbanización ahí”, comentó.

Los dueños de los lotes no tienen la certeza de que este fraccionamiento este municipalizado, sin embargo, ante el temor de que las autoridades los despojen de su patrimonio, siguen pagando el impuesto predial al ayuntamiento boqueño.

Vecinos exigen trámite de deslinde de terrenos a autoridades boqueñas

En su mayoría se trata de gente adulta y muchos otros, vienen en representación de sus papás, que ya no pueden caminar.

Al momento cuentan con la asesoría legal de abogado Mauricio Rojas Hernández, quien incluso cuenta con un equipo de desarrolladores. Detalló que si no hay una solución a sus peticiones, se irán ante las instancias legales.

“Pues ahí ya el abogado sería quien determinaría bajo que cargos sería la denuncia penal”, concluyó.

