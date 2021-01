Vecinos denuncian doble cobro de recibos por parte de grupo MAS

Habitantes de la colonia Sánchez (cerca de Tejería) denunciaron que Grupo MAS les está cobrando doble recibo de consumo, solo por el hecho de tener un cuarto con venta de ropa en la misma propiedad, y otro caso por contar con un cuarto separado por un pasillo.

María del Rosario Aguirre, vecina de la avenida Azteca Lote 1 Manzana 12 de la colonia Sánchez, se quejó que, desde hace poco más de dos años, tras una supervisión de personal de la empresa, le empezaron a cobrar un recibo extra por concepto comercial de 500 pesos mensuales, cuando siempre había pagado recibo doméstico de 800 pesos por todo el año.

Para empezar, sostuvo, en la colonia no tenemos drenaje, sino fosas sépticas, tampoco pavimentación.

Indicó que, por implementar venta de ropa en uno de los cuartos de su vivienda, en donde no hay ni baño, ni lavabo, el Grupo MAS le empezó a cobrar un recibo extra catalogado como comercial.

“Antes pagaba el año corrido por 800 pesos, pero de repente me resultó que tenía un adeudo”, y ello derivó del pequeño negocio de ropa en su misma vivienda.

Le han exigido que compre un medidor, lo cual considera que se trata de un negocio para el Grupo MAS. “Cada vez me están subiendo los intereses”.

Por ello desde hace un año y medio dejó de pagar, porque no le alcanza para cubrir los 511 pesos mensuales de tarifa comercial que le están cobrando, aunado a los 800 pesos anuales por la tarifa residencial.

“Fui al principio a realizar un convenio, pero no me dijeron cuánto iba a pagar, cuando aparece el recibo por más de 500 pesos mensuales pensé que estos se quieren enriquecer con una. Que no exageren, no voy a estar trabajando solo para pagarles el agua”, reiteró.

Recordó que cuando hicieron el contrato años atrás, los colonos apoyaron para que hubiera agua con el pozo elevado para lo cual donaron terrenos y cooperaron con la electrificación.

“Ahora nos quieren cobrar por cualquier cuartito. En mi local apenas si tengo espacio para caminar, estoy muy molesta porque no voy a pagar algo que no es justo”, subrayó.

Caso similar es el de señor Maximiliano Gutiérrez, con domicilio en Azteca entre Inca y Remojada Lote 6 Manzana 8 de la misma colonia.

A él le están cobrando dos recibos por la misma toma, solo porque tiene un cuarto separado por un pasillo, en donde tiene a su hijo discapacitado.

Le cobran 900 pesos mensuales por una toma más, Don Maximiliano es pensionado, el cuarto ya lo tenía años atrás, pero una vez que llegaron los de MAS, “me quieren cobrar extra”.

