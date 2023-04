Habitantes del fraccionamiento Reforma expresaron su molestia ante los perjuicios que causan los antros y bares que operan en diversas arterias del sector, y exigieron nuevamente a las autoridades municipales regular el “terrible ruido” que causan no solo por las noches, sino también durante el día, lo cual ha interrumpido su tranquilidad, sus horas de sueño, y que afecta especialmente a la gran cantidad de gente mayor que ahí vive.

En conferencia de prensa, un grupo de vecinos del lugar, aclaró que no están pidiendo el cierre de los negocios, pero si la regulación del ruido, el uso de banquetas como estacionamiento, en donde con frecuencia quienes asisten las ocupan para orinar.

“Se supone que serían cafeterías, que sería un fraccionamiento tranquilo, pero ahora el ruido terrible, música a todo volumen, empieza desde las 5 de la tarde y se extiende hasta la madrugada”, comentó la señora Monserrat.

Indicaron que los bares y antros se concentran en calles y avenidas como Martí, Heriberto Jara, Washington, Mendoza, Bernal Diaz del Castillo.

“En la calle de Whashigton están abriendo más antros. Hemos ido a pedirles atentamente que no suban los decibeles, que a las 11 de la mañana no nos pongan música, hay gente enferma en casas para los que es una tortura”, indicaron.

Vecinos del Reforma exigen modular ruido de bares y antros

Advirtieron que si las autoridades municipales no atienden la queja, acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México.

“Los dueños de antros deben ponerse en nuestros zapatos, venimos del trabajo y queremos dormir en nuestra casa. Hemos ido en buen plan a exponerles la situación y no hacen caso”.

Reiteraron que no buscan el cierre de negocios, sino que regulen su ruido, que respeten su calidad de vida que ha sido mermada.

Expusieron que hay un antro enfrente del Hospital San Francisco, y no les importa la tranquilidad que deben tener los pacientes ahí internados.

“Hacemos esto para que nos volteen a ver, ya les compartimos videos a las autoridades en los que mostramos que los dueños no están cumpliendo: no es cierto que cierran temprano, no es cierto que no hacen ruido, tampoco es cierto que no ocupan banquetas y demás”.

