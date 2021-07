Vecinos de zona norte piden atención para la Laguna de Lagartos

Vecinos de la zona norte en Veracruz lamentan condiciones de la Laguna de Lagartos y piden atención por parte de las autoridades

La Laguna de Lagartos considerada sitio Ramsar, integrante del Archipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona Veracruz – La Antigua y ubicada en la zona norte de la ciudad se encuentra en el olvido y al momento no ha habido autoridad que tome con seriedad el saneamiento y cuidado de la misma, aseguró el señor Miguel Rojas, vecino del Infonavit Las Brisas.

Mencionó que este humedal es un pulmón de la zona en donde habitantes de diversas colonias acuden diariamente a caminar, ejercitarse, a tomar aire fresco e incluso, es paso de estudiantes –antes de la pandemia- pues colinda con el jardín de niños “Jonh F. Kennedy” y la escuela primaria “Nicolás Bravo”.

“Autoridades van y vienen y no le dan mantenimiento, no les importa. A veces chapean o barren y se desaparecen, no es constante y pues también vienen personas que no cuidan y tiran basura y ahí está el resultado”.

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se den una vuelta por la zona, pues es una lástima que se encuentre en esas condiciones, afirma don Miguel.

Este cuerpo de agua colindante de las colonias: Playa Linda, Tarimoya I, Astilleros e Infonavit Las Brisas se encuentra actualmente cubierto por lirio acuático y sólo en los tramos de la zona de descarga, que colindan con las calles Playa Bella Vista.

Por el otro lado, a la altura de la avenida Veracruz, se encuentran libres de este, en donde se puede percibir basura enredada entre las hierbas.

Asimismo, en la parte que se encuentra sobre la avenida Veracruz cerca de la primaria antes dicha, se encuentra un espacio en donde se burbujean las larvas de mosquito y botellas de plástico.

En los alrededores cerca de los puntos en donde se encuentras las bancas se puede notar la basura y en varios tramos de la vía para caminar o correr.

Por otro lado, el señor, Fidel Farrera, habitante de la colonia Playa Linda, lamentó el mal estado en que se encuentra y consideró que es urgente que se desazolve, pues él y su familia son usuarios de la misma y mencionó que junto con uno de sus hijos acude diariamente a correr y hay mucho mosquito.

“Considero que deberían de hacer un esfuerzo para la limpieza de la laguna, ya que, con las lluvias, el agua se está estancando, porque hay demasiada hierba, pasto y basura y todo eso lo que provoca es que se encharque, que el agua se descomponga y proliferen, moscos, zancudos, y pues, es necesario que le hagan una limpieza, un desazolve”, dijo en entrevista.

Asimismo, su hijo Fernando Farrera quien acude todos los días a correr con su papá mencionó que es importante que coloquen señalética para indicar dónde están los botes de basura y que personas que lleven a pasear a sus mascotas recojan sus heces, pues durante el trayecto se topan con ellas.

Te puede interesar:

Incluso se requiere mayor luz, pues hay lámparas que no funcionan y otras están fallando; así también, la ciclopista, la cual tiene partes con hundimientos y otros desperfectos, por lo que ciclistas tienen que tomar la parte de concreto en donde pasean las personas y se puede generar un accidente.

Expuso que el carril donde van los paseantes está también roto, lleno de lodo y, cuando comienza a oscurecer, se empieza a notar presencia de personas que van a drogarse a las partes más oscuras, principalmente, por donde no funcionan las luminarias, por lo que pidió que haya más vigilancia en ese sentido.

“Es un centro de reunión y recreación, deja una mala experiencia el hecho de que haya tantos mosquitos y que te estén picando, además de lo peligroso que puede ser por las enfermedades que ya sabemos como: el dengue, chikungunya, etcétera; también sería recomendable la reparación de las luminarias”

“Ya que el gobierno hace un tiempo las reparó, pero no se le dio mantenimiento adecuada ni a la laguna ni las luminarias por lo que están bastante mal e igual la ciclo pista pues hay baches, desviaciones, hay una parte en donde está partido, levantado”.

Finalmente, externó que, como joven, le entristece ver un sitio en decadencia, el cual, con buena voluntad, puede ser un digno hábitat para las especies que lo visitan, incluyendo, la humana.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.