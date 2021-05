Vecinos de Playa Linda siguen limpiando en la zona del deslave

Vecinos en Playa Linda siguen participando con brigadas de limpia pública y se garantice así la seguridad de la arteria y sus viviendas

A dos días de que se suscitara un deslave de tierra ocasionado por una gran una fuga de agua durante la ejecución de una obra de repavimentación en la avenida Playa Bella Vista de la colonia Playa Linda, al norte de esta ciudad, vecinos de la zona que se vieron afectados, continúan sacando tierra de sus domicilios y pidieron la intervención de las autoridades para que una vez que esta sea retirada por completo de la calle Playa Sacrificios, se sanee adecuadamente con brigadas de limpia pública y se garantice la seguridad de la arteria y sus viviendas.

Durante la mañana y parte de la tarde de este sábado, vecinos salieron de sus domicilios a continuar “paleando” los restos de la tierra que ingresó a sus domicilios.

En la calle Playa Sacrificios, Ángel Espinosa, una de las personas afectadas con la tierra al interior de su hogar y el atasco de tres vehículos, mencionó que desde el pasado jueves 27 de mayo que aconteció en percance, las autoridades de Protección Civil acudieron a su casa para tomarle algunos datos y le aseguraron que pasarían el reporte a las áreas correspondientes, sin embargo, nadie acudió a su llamado para que los apoyaran a despejar la zona con personal o maquinaria, hasta este sábado que llegó un camión de volteo a recoger lo que ellos han sacado a las calles.

(FOTO: Isaura Tapia Carranza)

Mencionó que varios colonos del lugar como él, les es urgente despejar la calle pues en su caso, su esposa está enferma y una ambulancia acude algunos días de la semana para llevarla al hospital a realizarle algunos estudios y tratamiento médico y en esas condiciones de taponamiento no es posible, por lo que, ante la espera, él mismo junto con familiares y otros vecinos de la calle Playa Sacrificios están ayudando a que este tramo quede libre.

“Tres vehículos. A mí se me metió el agua adentro del patio, en el garaje, 50 centímetros, lo estoy sacando como puedo. Le he pedido apoyo a protección civil, hasta hoy no han venido para nada. He dado mi nombre, la dirección y todo y pues ya no me queda más que esperar que quizá en un mes se logre quitar toda esta tierra”.

Te puede interesar:

Añadió que ni siquiera personal encargado de la obra ni otra autoridad municipal se ha hecho presente en apoyo a las y los afectados, por lo que esperan que alguien del ayuntamiento pueda acercarse a ellos para apoyarlos en lo que falta.

“Sí, mire, se da cuenta de cómo estamos sacando la tierra porque ya llevamos dos días, tres con hoy y ya queremos desocupar la calle porque es un terrero enorme y adentro, entrar a la casa, es meter tierra y todo”.

Vecinos de Playa Linda siguen limpiando en la zona del deslave

Cabe recordar que fue la tarde del jueves 27 de mayo cuando personal que realizaba tareas de repavimentación en la calle Bella Vista de la colonia Playa Linda provocaron una mega fuga de agua, provocando un deslave de tierra que dejó una vivienda en peligro de colapso y tres vehículos enterrados y de acuerdo a los vecinos la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Veracruz y que está encargada de la mencionada obra, se comprometió resarcir y hacerse cargo de los daños.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.