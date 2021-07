Vecinos de la colonia El Manantial exigen solución al brote de aguas negras

Este martes, vecinos de la colonia El Manantial de Boca del Río cierran calles y exigen solución al brote de aguas negras

Debido a las condiciones insalubres en las que viven desde hacer poco más de dos años por el brote de aguas negras que padecen cotidianamente, este martes, habitantes de la colonia El Manantial perteneciente al municipio de Boca del Río bloquearon la avenida 8 de esa zona habitacional en protesta a la nula solución que autoridades de la Compañía de Agua de Boca (CAB) han dado a este problema.

De acuerdo a la señora Sharon López Ocampo, vecina afectada, explicó que, en todo este tiempo, se han llevado diversos oficios a dichas oficinas ubicadas a un costado del Palacio Municipal boqueño y se han hecho diversos reportes al organismo del agua en esa localidad para que atiendan esta situación, sin éxito.

Agregó que, lo único que hacen es enviarles una unidad para extraer la suciedad y horas después vuelve a presentarse el brote de aguas residuales inundando las calles de la zona.

“Tenemos problemas de aguas negras. Lo que es la tapadera o la olla -como se llame-que está aquí, sobre esta calle, en la esquina, tenemos problemas desde hace años. Me atrevería a decir que tiene hasta dos años. Se han hecho reportes, se han metido escritos, ha venido el camión a destapar. Ahorita van a venir a destapar, dos, tres horas y está igual”.

“Se brota el agua, se inunda esta calle y se inunda la calle que sigue, o sea, tenemos en la zanja de la entrada de la casa hasta dos metros de pura agua, no se puede entrar a las casas”.

Asimismo, detalló que este panorama se complica en temporada de lluvias intensas, sin embargo, de dos meses a la fecha se está presentando esta situación de manera diaria, lo cual ya es insostenible para las familias que habitan ahí.

Pues además de este brote, tienen que soportar una gran cantidad de mosquitos que nacen del estancamiento del agua; sí también, esta agua sucia afecta a sus viviendas y vehículos.

Tenemos el olor, los mosquitos, hay dengue con los vecinos. El agua principalmente, pasan los carros y te bañan de agua cochina, las casas, los carros, todo. Ya no se puede estar así, o sea, les hablamos: oigan, vengan a destapar, vienen con su carrito y le repito, dos o tres horas y está igual, o sea, ya no se puede, ya los escritos los firmaron la señorita los recibe y ahí los bota, ahí tenemos el escrito, sellado y todo, no hay soluciones.

Comentó que las partes más afectadas con esta condición insalubre son las calles: que son las calles Altamirano y Úrsulo Galván entre López Mateos y Manantiales de la mencionada colonia.

Finalmente, la señora Sharon advirtió que se mantendrá este bloqueo hasta que arribe a la zona una autoridad responsable y con capacidad para darles una solución definitiva al conflicto, pues el enviar unidades a desazolvar no resolverá este problema.

Ya que se requiere de una obra más detallada, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes a que se tome con seriedad esta solicitud.

“Les llamamos a CAB que vinieran para que trajeran un escrito, que viniera la persona indicada y traen su carro, para qué queremos el carro, si otra vez es lo mismo. Necesitamos que vengan con un papel, un documento que se firme con los vecinos, que se llegue a un acuerdo, que me digan cuándo y a qué horas van a venir a romper, porque se tiene que romper”.

“Ya esto es un problema a fondo. Ahí está la tapa, el olor y todo a más no poder. Son aguas negras, ahí está, hay hasta limo, burbujas, o sea, ya está asqueroso. Los moscos están a todo lo que da, o sea, ya no se puede estar más tiempo así”, concluyó.

