Vecinos de Hacienda Sotavento bloquean la carretera por falta de agua

Cierran habitantes del fraccionamiento Hacienda Sotavento la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de Las Bajadas, esto porque ninguna autoridad les apoya con el problema del suministro del agua, el cual les fue cortado.

La manifestación fue decidida por habitantes de este fraccionamiento, ya que la energía eléctrica les fue cortada en el pozo que abastece a esta zona habitacional, por un adeudo de la constructora de más de 4 millones de pesos.

La empresa que cabe señalar sigue construyendo casas, se desentendió de brindar este servicio, antes de municipalizar la zona, motivo porque autoridades del ayuntamiento aprovechan para lavarse las manos, al señalarán que no tienen injerencia, por aún no ser entregado.

Las múltiples asociaciones de vecinos han contribuido a la desorganización, pues cada uno de los “líderes” no son reconocidos por los vecinos y es que el pozo no sólo abastece al fraccionamiento Sotavento, sino a otros dos que son Bonaterra y Pueblo Nuevo.

La situación no es nueva y ahora los habitantes decidieron cerrar la carretera, la noche de este jueves tuvieron una junta general, en la que sólo terminaron más divididos, sin obtener ninguna solución.

Motivo por el que algunos decidieron finalmente la mañana de este viernes cerrar la vialidad de la carretera, para exigir la intervención de las autoridades en este conflicto.

