Vecinos de Colinas de Santa Fe denuncian canje de voto por agua

-Este lunes cumplen 20 días sin agua potable y para resolver la problemática, las autoridades del ayuntamiento de Veracruz, supuestamente les piden la credencial de elector y votar a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez

Vecinos de Colinas de Santa Fe denunciaron que tienen 20 días sin agua potable y para resolver esta problemática, supuestamente las autoridades del ayuntamiento de Veracruz les piden su credencial de elector y votar por Miguel Ángel Yunes Márquez, dijo Adela Blanco Cruz.

“A mí me dijeron que no me iban a llevar agua, porque me pidieron mi credencial, que si yo no votaba por Miguel Yunes, no me iban a dar agua y tengo más de un mes sin agua. Yo le pido al alcalde que se haga responsable de todo lo que está pasando en Colinas; no es justo, hay niños que no tienen agua ni para beber ni para bañarse, otros que no tienen recursos ni para comer y para comprar el agua.

En rueda de prensa, Blanco Cruz, vecina de Colinas de Santa Fe, aseguró que además les están exigiendo sus firmas para que el municipio porteño, solicite recursos públicos que supuestamente serían aplicados en este fraccionamiento; sin embargo, serán utilizados para pagar adeudos de la compañía constructora Homex.

“Tenemos un problema de agua desde hace 20 días. Hemos venido a ver al alcalde, el cual él nos condicionó si firman nosotros los ayudamos, hubo gente que les firmó. Nosotros no firmamos un acuerdo para unos desvíos de recursos, porque iban a bajar recursos para salud de Colinas; los cuales no los iban a ocupar para eso, los iban a ocupar para pagar adeudos de la compañía constructora Homex. Pero necesitaban nuestras firmas y dijeron que iba a quedar el agua rápido; la cual todavía no la tenemos y estamos muy desgastados pagando pipas de agua de 150 y 120 pesos, hasta 200 pesos y eso todavía va para largo”, comentó.

Se estima que alrededor de 5 mil personas, están siendo afectadas con la falta de agua potable; que no hay no siquiera para lavarse las manos.

En la protesta pacífica, que se realizó a las afueras del palacio municipal de Veracruz, participaron familias que no están de acuerdo con otorgar sus firmas para solicitar un recurso que será supuestamente utilizado de manera ilegal.

“Nosotros queremos agua y él tiene la obligación de llevarnos agua; nos condicionan el agua con firmas, con credenciales de elector a las que les toman la fotografía”, concluyó.

