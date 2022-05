Vecinos bloquean avenida Yáñez por falta de agua 

La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Nuevas Esperanzas del Municipio de Veracruz se manifiestan en la avenida Yáñez en la esquina con Bienestar porque llevan una semana sin agua.

Los vecinos exigen solución a la falta de agua, mencionan que tienen 7 días sin el vital líquido.

Los manifestantes exigen una solución definitiva y no por medio de pipas, ya que señalan no es agua limpia.

El señor Pedro Bolaños Rojas, dijo que antes tenían agua un día sí y otro no, pero ahora no tienen agua desde hace 7 días, lo cual causa muchas molestias, destacan que pagan por el agua y no es justa esta situación.

La señora Susana Jácome Hernández, señaló que con este calor es mucho más necesaria el agua, además manifestó que no quieran agua de la laguna, ya que está sucia.

Con información de AVC Noticias

