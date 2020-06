Vacunas contra coronavirus en Estados Unidos eran 14 experimentales y ahora fueron reducidas a siete prometedoras.

El gobierno, encabezado por el presidente de Donald Trump, redujo el número de inyecciones que puedan erradicar el COVID-19 de las personas, afirmó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Las vacunas han sido respaldadas y financiadas por el gobierno que son parte de la llamada “Operación Velocidad Warp”, que es un programa impulsado por la Casa Blanca para acelerar el desarrollo de una medicina contra el coronavirus.

El New York Times informó este mes que la Casa Blanca seleccionó cinco compañías, incluyendo Moderna Inc, AstraZeneca Plc y Pfiezer Inc, como las candidatas más probables para producir una vacuna contra el COVID-19.

A medida que estas firmas se aceleran para desarrollar las vacunas, pruebas y terapias para enfrentar la enfermedad, Estados Unidos busca asegurar una capacidad de fabricación bajo el programa que fue anunciado durante el mes de mayo.

Vacunas contra coronavirus en Estados Unidos involucran a 100 mil a 150 mil voluntarios

El país planea ensayos clínicos masivos que involucran 100 mil a 150 mil voluntarios, con el objetivo de llegar a una vacuna efectiva para fines de año.

Para cumplir dicho plazo, el gobierno apunta a iniciar las pruebas de mitad de etapa en julio.

