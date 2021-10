Vacuna contra la influenza no ocasiona complicaciones a quienes se inmunizaron contra el covid-19

-Piden a porteños no bajar la guardia en las medidas de salud pese a cambio de semáforo epidemiológico

Autoridades municipales porteñas hicieron un llamado a la ciudadanía a que acuda a inmunizarse contra la influenza, aunque, por el momento, no hay fecha específica para el inicio de la campaña de vacunación contra esta enfermedad.

Al respecto, el regidor con la comisión de salud del ayuntamiento de Veracruz, Juan Inocente de la Cruz Sánchez, rechazó que el biológico pueda generar problemas en la salud o algún tipo de reacción en las personas que se hayan vacunado contra el covid-19.

“No, no, definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos que no se cruzan las vacunas. Una es para una cosa y otra es para otra; además, ahorita está casi terminándose la campaña de vacunación contra el covid, pasando un mes, a mes y medio, ya se puede poner la de la influenza”, dijo en entrevista.

El galeno explicó que la vacuna contra la influenza es preventiva, por tal motivo, coadyuva a aminorar las complicaciones pulmonares, que es precisamente uno de los inconvenientes mayores con el coronavirus.

El edil porteño dio a conocer que próximamente sostendrá una reunión con autoridades de la Jurisdicción Sanitaria N° VII, para saber la cantidad de personal y la ubicación de módulos con que se contará para la campaña de vacunación contra la influenza este período.

Y es que, recientemente la Secretaría de Salud, a través de sus redes sociales oficiales informó que, a nivel nacional, la campaña de vacunación contra la influenza 2021-2022 comenzará el próximo 3 de noviembre y estima inmunizar a 32 millones de personas.

“Todo eso lo estaremos platicando con la Jurisdicción Sanitaria porque ellos son los que proveen el material de la vacuna y también nos facilita personal de enfermería, médicos y asistentes”, comentó el también médico.

Por su parte, el regidor décimo pidió a la ciudadanía a no relajar las medidas sanitarias luego de que autoridades del sector salud dieran a conocer el nuevo cambio de semáforo epidemiológico, en donde el estado de Veracruz avanzó a color verde y el municipio porteño a amarillo.

Subrayó que el hecho de que gran parte de la población ya esté vacunada contra el coronavirus no significa que no se encuentren en riesgo de contraer el SARS-COV-2; no obstante, recordó que el biológico únicamente ayuda a reducir las complicaciones de la enfermedad.

“Hay que seguir protegiéndose, cuidando, no bajar la guardia, seguir usando el cubrebocas, no asistir a reuniones, no saludarse de abrazos ni de besos; guardar la sana distancia. Todas las medidas de seguridad igual para evitar los contagios; porque la vacunación sí te protege, pero de que te vas a enfermar, te puedes enfermar con menos consecuencias”, insistió el experto en salud.

