UV lanza convocatoria para cursos infantiles de piano, guitarra, flauta y violín

La Universidad Veracruzana (UV) región Veracruz, a través del Centro de Iniciación Musical (CIMI) invitó a las familias a inscribir a sus niñas y niños en edades de siete a 11 años a sus cursos de: piano, guitarra, flauta transversa y violín.

Al respecto, el coordinador del CIMI en Veracruz, Luis Efrén García Reyes, mencionó que la convocatoria para el proceso de admisión concluye el próximo jueves 17 de junio.

Por lo que las personas interesadas podrán consultar el sitio: https://www.uv.mx/escolar/cimi-2021/convocatorias/index.html; también en el facebook: CIMI piano, guitarra, flauta transversa y violín.

“La convocatoria consta de dos etapas, la primera es la pre-inscripción en la que estamos ahorita abiertos hasta el 17 de junio y después de esa echa se cierra la pre-inscripción y entraríamos en las evaluaciones de actitudes y entrevista, todo esto es debido a la situación de pandemia en modalidad virtual en donde les vamos a dar información de cómo tienen que hacer sus vídeos y nos lo mandarían a nuestros correos”, indicó.

“Nosotros con una selección de nuestro cuerpo académico haríamos la revisión y no es necesario que tengan conocimientos previos en música”.

Para niñas y niños en edades de siete a 11 años

Agregó que el próximo ciclo escolar será de agosto 2021 a enero 2022 en el CIMI y los requisitos del registro son: contar con una edad de 7 a 11 años como máximo (cumplidos al mes de agosto de 2021), CURP, realizar el registro por internet hasta 17 de junio de este año.

Así como, presentar el examen de aptitudes y la entrevista con académicos de instrumento en la fecha, hora y lugar indicados en la credencial para examen y mencionó que una vez que se accede a estas ligas del proceso de inscripción a la convocatoria se piden los datos de los padres y/o tutores y del menor.

“La intención es que puedan registrar a sus hijos en estas fechas, como les decía cerramos el día 17 (de junio) y, a partir de ahí, ya nosotros nos encargamos de tener sus datos, sus registros, su número y nos ponemos en contacto con ellos para darle seguimiento”.

El académico explicó que el CIMI es la única institución de carácter público que existe en el puerto de Veracruz y está conformado por académicos egresados de la Facultad de Música de la UV y del conservatorio Nacional de Música que durante cuatro décadas han ofrecido educación artística en el área musical para formar a jóvenes intérpretes con un conocimiento teórico-práctico con miras a continuar con sus estudios disciplinares a nivel profesional.

El CIMI atiende a la población infantil entre siete y 11 años de edad contribuyendo al desarrollo de sus habilidades motrices, auditivas, afectivas, intelectuales y creativas y, al ser parte de la UV, se conduce bajo la misma estructura ofertando un curso nivel licenciatura, con especialización en cuatro tipos de instrumentos: violín, guitarra, flauta traversa y piano.

La sede de dicho centro en Veracruz es en la calle Mercurio número 27, entre Tampico y Campeche, del fraccionamiento Jardines de Mocambo, en Boca del Río, Veracruz; y su número de teléfono es 229937140.

También, las y los interesados podrán ponerse en contacto con el coordinador académico, Luis Efrén García Reyes el número de celular 2299534868 o en su correo electrónico: luisgarcia06@uv.mx.

