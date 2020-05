Usuarios sin recursos económicos para pagar recibos de luz a CFE

Sin recursos económicos para pagar recibos de luz.-Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se enfrentaron a diversos problemas para poder pagar el servicio de luz del último bimestre en el que los cobros se incrementaron exponencialmente en diversas zonas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, pese a que el director de la empresa, Manuel Bartlett, que no se aumentarían las tarifas durante el confinamiento de Covid-19.

La población sufrió las consecuencias de quedarse en casa debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el estado a causa del coronavirus y que provocó el aumento del uso de la energía eléctrica, debido a que muchas personas trabajan desde casa y a que, para los jarochos, es imprescindible prender el aire acondicionado, pues el calor fue en ascenso en las últimas semanas.

Tal es el caso de Leonardo, vecino de la calle Allende en la zona centro del puerto de Veracruz, quien recibió su cuenta de luz cuatro veces más de lo que normalmente pagó en bimestres anteriores, por lo que no tuvo más remedio que pedirle prestado a una familiar para poder pagarle a CFE.

En el último bimestre el joven tuvo que pagar la cantidad de mil 995 pesos, cuando normalmente la cuenta promedio es de 550 pesos cada período. Además, no tuvo mucho tiempo de juntar, pues el recibo lo recibió el jueves 14 de mayo con fecha de cobro para el lunes 18 y de corte a partir del martes 19.

“Sentí preocupación, me sorprendió que fuera elevado porque vivo solo, con este cambio estás más en casa, pero haciendo el análisis no fue tanta la cantidad de luz que se utilizó para pagar, entonces te llega el susto y la preocupación de que necesitas pagar porque si no te quedas sin el servicio”, expresó.

La misma situación le ocurrió a Lety, quien también tuvo que pedir dinero prestado para poder pagar una cuenta que consideró excesiva y que no va acorde con la crisis económica que embargó a los mexicanos a causa de la pandemia de Covid-19.

Te puede interesar:

“El recibo me llegó de 500 pesos, a la CFE le vale la pandemia y, ni modo, tuve que pedir prestado para pagar la luz”, comentó.

Según otra consumidora, quien prefirió omitir su identidad, en el último período la suministradora de energía eléctrica le impuso una cuota de dos mil 115 pesos, el triple de lo que está acostumbrada a pagar y que la pusieron en jaque debido a que tiene sus gastos sumamente calculados.

Usuarios sin recursos económicos para pagar recibos de luz a CFE

“Soy muy precisa con mis gastos, siempre los tengo estipulados, aparte acabo de pagar mi inscripción a la maestría y jamás imaginé que llegaría de esa cantidad; creo que en este momento CFE se debe poner en nuestros zapatos y apoyar a los consumidores, no estarlos fregando”, argumentó.

Para Esther el calor de la zona conurbada es casi infernal, por lo que consideró que no se puede estar sin aire acondicionado en pleno confinamiento, a pesar de que pagarle a la Comisión sea toda una odisea.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.