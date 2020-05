Usuarios denuncian altos cobros de CFE en pleno confinamiento. Recibos de luz llegan al doble pese a emergencia sanitaria.

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciaron públicamente los altos cobros que la empresa les impuso en el último bimestre en pleno confinamiento, pese a que muchos ciudadanos se encuentran sin trabajo o no perciben sus salarios completos debido a la contingencia sanitaria de Covid-19.

Aunque el director de CFE, Manuel Bartlett, advirtió que no habría aumento en las tarifas durante la emergencia sanitaria, varios usuarios reportaron el incremento del costo de un bimestre a otro en un servicio que es indispensable en los hogares, sobre todo para trabajadores que realizan home office y estudiantes.

De acuerdo con Elizabeth Zúñiga, vecina de la calle Guerrero del Centro Histórico de Veracruz, el cobro de su recibo de luz llegó de casi mil pesos, el doble de lo que normalmente paga, aunque en su casa sólo viven dos personas y continúan usando el mismo consumo de energía eléctrica.

“Me parece increíble que una empresa como Comisión Federal de Electricidad, que tanto asegura ser una empresa de clase mundial no esté poniendo de su parte para apoyar a la población que en estos momentos está desesperada por no tener dinero, por no tener trabajo, no tener qué comer”, comentó.

CFE cobra tarifas altas durante pandemia

La ciudadana argumentó que las tarifas de CFE son injustas, ya que existe mucha gente que está colgada al servicio eléctrico o tiene “diablitos”, por lo que el resto de la población termina pagando por ellos.

El recibo de luz de Ana, quien vive en el municipio de Boca del Río se emitió con un costo de cuatro mil 347 pesos, más del doble de lo que pagó el bimestre pasado, pese a según CFE durante esta temporada el gobierno federal aporta un subsidio debido al incremento de la temperatura.

“Sería necesario que CFE revisa qué está haciendo, pues tengo entendido que no soy la única persona que tiene este tipo de incrementos, es decir, no se trata sólo de que en mi casa se haya consumido más y que por eso CFE me pueda decir que tengo este tipo de aumento tan importante, sino que es algo que se está repitiendo en diferentes lugares”,

Rosa Elvira Hernández Cruz dio a conocer que normalmente paga cerca de dos mil pesos bimestrales, sin embargo, en el último período el costo de la luz le llegó de cinco mil pesos, pese a que en su casa viven cuatro personas y dos de sus hijas decidieron salirse, por lo que el consumo eléctrico se redujo considerablemente.

“Si no la pago en menos de 48 horas vienen a cortármela y les vale sombrilla cualquier argumento que yo les pueda dar. Por decreto yo creo que el señor presidente puede decir ‘miren, sí es cierto, voy a ser muy buena onda y por decreto yo voy a decir que paguen el 50 por ciento’, yo no estoy diciendo que no paguemos, sino que sean conscientes, por favor”, puntualizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.