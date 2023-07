Taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río empezaron a incrementar las tarifas aprovechando los días del Carnaval, así lo denunciaron usuarios.

A través de una entrevista radiofónica de una estación local, Marcos Xalate Ramírez, comentó que del Tranvía del Recuerdo a la colonia El Vergel le cobraban 400 pesos a las 2:00 de la mañana del día de hoy lunes.

Usuarios denuncian abusos en tarifas de taxis por Carnaval

“Lo que me molesta en este momento es que me está cobrando 400 pesos al Vergel, entonces no encuentro como ir a mi casa, ellos diciendo que 400, 350 y no se bajan, entonces se me hace injusto, una cuota de 80, 100 pesos es justo pero ya 300 me hace muy caro”, informó el usuario en entrevista.

Y a otro fraccionamiento de Veracruz un poco más retirado, 600 pesos.

Los usuarios que les tocó ya la decisión arbitraria de diversos choferes, señalaron que ante las altas tarifas pide que se dé oportunidad a otras compañías para ofrecer servicio de transporte en Veracruz.

