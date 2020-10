Usuario de Grupo MAS denuncia un cobro excesivo.

Una muestra de la voracidad que los usuarios han endilgado a la empresa operadora del agua en Veracruz “Grupo MAS”. Es la situación que desde el año pasado viene enfrentando el señor Héctor Alcocer Valerio. Propietario de la vivienda ubicada en calle Arista esquina Igualdad de la colonia Unidad Veracruzana en esta ciudad portuaria.

¡Un verdadero viacrucis! relata el usuario, quien ante las cifras fuera de su alcance económico que intenta cobrarle el Grupo MAS. Quien impotente acudió a sumarse a la manifestación del pasado miércoles contra la empresa concesionaria del agua en la zona.

El señor Héctor Alcocer Valerio, propietario de la vivienda ubicada en calle Arista esquina Igualdad de la colonia Unidad Veracruzana, enfrenta el cobro excesivo de tarifa de agua por parte del Grupo MAS.

Foto: Manuel Pérez.

Su peregrinar empezó a mediados del 2019, luego de que por dificultades económicas dejó de pagar los 290 pesos de tarifa mensual que tenía, durante un lapso de seis meses. No obstante, en septiembre le llegó un cobro por 11 mil 639 pesos, monto inconcebible porque solo era deuda por un semestre.

La respuesta de Grupo MAS fue que ello se debía a que le estaban cobrando una tarifa comercial. Sin embargo el señor Héctor Alcocer explica que el local comercial (tienda de abarrotes) que tuvo allí dejó operar desde el 2006. No obstante con tal de regularizarse pagó la cantidad de 10 mil 900 pesos.

Ante su explicación de que allí ya no operaba un comercio, personal de la empresa del agua acudió a inspeccionar su casa, pero luego de ello le asignaron una nueva tarifa de 700 pesos mensuales con el argumento de que existía una cortina metálica y por ello se tomó como tarifa comercial. Le pidieron quitar la cortina, por lo que reunió dinero y hasta el mes de diciembre logró quitar la cortina. Los meses anteriores con tarifa de 700 pesos no los pudo pagar.

Por ello pidió un convenio para que le redujeran la tarifa mientras invertía en quitar la cortina pero se rehusaron. En diciembre quitó la cortina, y decidió acudir ante la Profeco a interponer demanda el 22 de enero porque no querían cambiarle la tarifa. Entregó documentación a Profeco y le dijeron que acudiera en marzo pero se atravezó la pandemia.

En junio la dependencia de protección al consumidor le llevó una resolución en la que le exponen que habían inspeccionado y que sí se trataba de un comercio. Se negó y le dieron otra audiencia, la cual se llevó a cabo el viernes 23 de octubre, en la cual le expusieron que le quitarían la tarifa comercial pero a partir de agosto.

“Entonces no me están quitando nada, me están cobrado 8 mil 900 pesos y 568 pesos por servicio de agua ya como casa”. Apuntó que los 8 mil 900 pesos abarcan de septiembre del 2019 a la fecha, solo descontándole dos meses de la tarifa comercial.

De enero a la fecha ya no está la cortina, pero en Profeco las fotos las hicieron perdedizas, no obstante tiene las originales en donde demuestra que se hizo en diciembre porque estaban pavimentando la calle.

“Grupo MAS mañosamente dejó de enviarme los recibos cuando dejé de pagar el año pasado, pero si envió el de 11 mil pesos”. Acuso a la empresa concesionaria de asignarle actualmente una tarifa como si fuera residencial, de 568 pesos mensuales, cuando anteriormente su tarida fue de mínimo consumo doméstico.

Hoy pelea no solo con MAS sino también con PROFECO porque le impone pagar 8 mil 900 pesos por concepto de los adeudos y del ajuste derivado del cambio de tarifa en los meses de agosto y septiembre, quedando en 10 mil 878 pesos y se le ofrece un descuento por pago de una sola emisión a 8 mil 900 pesos.

