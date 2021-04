Rosa María Hernández Espejo, candidata de la coalición “Juntos haremos historia”, promueve el uso de taxis locales para evitar la entrada de de plataformas como Uber

La alternativa más inmediata en la que podemos ayudar al gremio de taxistas locales es promover el uso de este transporte público y evitar las aplicaciones de unidades particulares, mencionó Rosa María Hernández Espejo, candidata a la diputación federal por el distrito 4 de Veracruz de la Coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena, PT y PVEM.

En reunión con este gremio, indicó que como periodista sabe y comprende la problemática de los taxistas porque son presa de los retenes de tránsito, de los permisos y pagos excesivos que deben hacer como transporte público, que muchas veces les queda muy poca ganancia para llevar el sustento a sus familias.

“Como práctica personal siempre solicito un taxi, nunca he solicitado un servicio de aplicaciones, precisamente en solidaridad con ustedes, yo sé que ustedes están sometidos a supervisiones, que están sometidos a retenes y cuantas cosas, y los particulares no, y siempre me he solidarizado con ustedes, y creo que esa cultura la tenemos que ir fomentando entre la gente, y creo que en eso sí los puedo ayudar desde ya, pidamos taxis. Son nuestros taxis y es nuestra gente, tenemos que apoyar a nuestras familias”, expresó.

Hernández Espejo mencionó que las condiciones del país han comenzado a mejorar con el gobierno de la Cuarta Transformación, que va por una suficiencia energética, precios justo de la gasolina y tarifas equitativas para la población; motivo por el que pide el voto para llegar al Congreso de la Unión, con el fin de legislar y dar continuidad al Proyecto de Nación, planteado para favorecer a las familias más vulnerables.

Usar taxis para apoyar la economía familiar: Rosa María Hernández Espejo

La candidata de Morena por el distrito 4 de Veracruz dijo que en todo cambio verdadero de gobierno siempre habrá críticas y acciones que se opongan, porque la clase política corrupta no quiere dejar los vicios que los han hecho ricos en cada sexenio, prácticas que con la llegada del gobierno morenista se han terminado de tajo, “por eso se retuercen como dinosaurios heridos, porque se les acabó”.

