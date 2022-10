Urge reparar el tejido social y poner freno a la violencia, advierte iglesia católica

Las personas que no tienen ninguna ocupación, son propensas a caer en vicios y malas costumbres, por ello la violencia se ha extendido en todos los escenarios, agudizando en el seno familiar que no permite la reestructuración del tejido social, dijo el padre Cecilio Herrera Moreno, párroco de Jesús Buen Pastor, ubicada en la Reserva Tarimoya.

“Promover la cultura de la prevención, el ocio es la madre de todos los vicios está saliendo muy cierto, si nosotros no tenemos terapias ocupacionales en todas las etapas de nuestra vida, el ocio nos lleva a la pornografía y a las adicciones que se convierten en un tipo de esclavitud que nos deja el subdesarrollo humano, también hago un llamado a las familias, es hora y aún hay tiempo de reestructurar el tejido familiar, para que se pueda reestructurar el familiar, la reestructuración no es un caso de decreto, es de compromiso, tenemos que comprometernos con la reestructuración del tejido social, a nuestros hijos hay que darles una formación integral, no solamente intelectual, donde esté integrada la parte humana, la intelectiva y la espiritual, no podemos adolecer de la parte espiritual”, comentó.

El objetivo es formar individuos íntegros y no desintegrados, que no puede contribuir al rescate de una reestructuración familiar y menos social.

Ahí los padres de familia deben de tener conciencia y dejar a un lado esos modelos que los obligan a darle a los hijos, lo que yo nunca tuve o lo que te pidan, porque solo se echan a perder.

“Así como ellos exigen derechos, tienen que saber que también tienen responsabilidades y obligaciones, hay que dosificar esas responsabilidades y obligaciones, según la etapa en que se encuentren”, comentó.

Solo así se logrará la transformación de una sociedad que se está deshumanizando y desintegrando.

Recordó que la violencia se promueve desde la familia, de forma verbal, física y psicológica.

“Lo que da como fruto son hijos violentos, y donde se encuentran en el deporte y en la escuela”, comentó.

Además, hay que darles a los hijos tiempo de calidad, porque muchas veces tienen a sus papás en casa, pero están ocupados con los celulares o redes sociales.

