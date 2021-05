Urge legislar en salud y educación sexual: Rosa María Hernández

Rosa María Hernández dijo que ningún ser humano puede ser excluido por su orientación sexual; urge hacer de lado los estigmas sociales

Todos somos seres humanos y por lo tanto tenemos derechos y obligaciones dentro de una sociedad regida por la Constitución, no obstante, los estigmas sociales hacen que sectores de la sociedad como la comunidad LGBTIQ+ sean excluidos y vilipendiados por sus mismas familias y en consecuencia por la población en general.

“Tenemos que ver que las políticas públicas tengan contempladas esa visión y filosofía de estado”.

La candidata Rosa María Espejo Afirmo que ningún ser humano debe ser excluido de sus garantías individuales inscritas en la Constitución por el sólo hecho de su orientación sexual, acción que colocaría a México como un país retrograda que gobernaría bajo el principio de la moralidad y no a partir de la realidad y las adecuaciones legales que exige la sociedad contemporánea.

“Nosotros vivismo en un estado laico y lo dice el artículo constitucional, tenemos que ver que las políticas públicas tengan contempladas esa visión y filosofía de estado, es decir gobernar para todos, aquí en Veracruz es lacerante la situación que vive la comunidad, y me llena de impotencia el agravio al que son sometidos, no importa si son estilistas o abogados, aun así son agredidos, y de eso somos responsables la sociedad, desde la familia porque no sabemos educar a nuestros hijos con una nueva forma de vida que es la inclusión, el respeto a todos y nos falta mucho como autoridad”, expresó.

Invitada al evento Diálogos por la diversidad, en la que se abordó el tema de los derechos de los homosexuales y lesbianas, así como otras variantes de la orientación sexual, la candidata se pronunció no sólo por una legislación que permita el matrimonio igualitario y el respeto a sus derechos como cualquier ciudadano.

Precisó que la principal acción a promover es con la sociedad, porque es el primer encuentro que la comunidad LGBTIQ+ tiene como rechazo y maltrato por la falta no sólo de la familiarización del tema a través de la educación sexual en casa y en las aulas, continúa siendo un tema tabú, barrera que se tiene que romper a través de la formación y sensibilización de las nuevas generaciones.

Urge legislar en salud y educación sexual: Rosa María Hernández

Hernández Espejo fue clara al recordar que no se debe olvidar que uno de los temas importantes dentro de la diversidad, no sólo es el trato igualitario, se tiene que trabajar desde el congreso con la intensificación de los programas de concientización de los preservativos y tomar las precauciones necesarias para evitar contagios de la pandemia paralela a la del Covid-19, la del VIH Sida, que representa muertes, gasto público en medicamentos y falta de atención temprana.

