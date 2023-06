Luego de que la participación ciudadana en las pasadas elecciones para la gubernatura por el Estado de México, fuera de alrededor del 50 %, tres puntos porcentuales por debajo de la elección de 2017, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, resaltó su preocupación por la casi nula participación de jóvenes.

“Una de las cosas que más me preocupó de la elección que hubo ahorita en el estado de México, que fue un fracaso esa elección, no por quien ganara o perdiera, sino por el abstencionismo de las nuevas generaciones de hecho la mayoría de los votos fue de gente de 50 años para arriba, prácticamente la gente joven, no está participando, está muy desilusionada del grupo político o de lo que está pasando en la sociedad”, comentó.

El entrevistado aseguró que es una situación que debe de preocupar a los políticos, para ponerse las pilas y analizar que imagen tienen ante las nuevas generaciones.

“Yo creo que es un punto donde hay que reflexionar, no es para criticar a nadie, pero si para que reflexionemos”, comentó.

Urge fomentar el voto entre los jóvenes; preocupa alto abstencionismo

Destacó que sería positivo que la sociedad también lo reflexione y cada quien desde su trinchera haga lo propio y fomente el interés y la participación de los jóvenes en las urnas.

“Yo lo señaló porque es un punto que creo que hay que reflexionar, no es para criticar a alguien, pero si para que reflexionemos y precisamente este punto es para que lo lleve la iglesia, la familia, la escuela, yo creo que es punto que debemos darnos cuenta de lo que estamos dejando a las nuevas generaciones”, comentó.

La iglesia católica si se sumará a fomentar el voto en los procesos electorales, así como la participación ciudadana, para que sean críticos y acudan a las urnas.

“Fomentar el voto es lo primero que haré y la participación ciudadana, que los seres humanos tengamos espíritu crítico y no seamos pasivos ante todo lo que está sucediendo, no inclinándome hacia nadie ni ningún partido político simplemente hacia la participación de todos”, concluyó.

Carlos Briseño Arch, Obispo de la Diócesis de Veracruz. Para la nota de Flor Meza.

