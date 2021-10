Urge declarar a laguna El Farallón ANP para evitar su sobreexplotación.

Debido al deterioro y a la sobreexplotación de la que ha sido objeto, organismos ambientales, del agua y la misma población, solicitarán que la laguna El Farallón, ubicada en el municipio de Actopan, Veracruz, sea declarada Área Natural Protegida (ANP), por lo que ya se trabaja en ello.

Al respecto, el biólogo Pablo Robles Barajas, el director del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que, al ser la Laguna El Farallón un cuerpo de agua de origen volcánico, que no está conectado al mar y, de acuerdo a la ley de aguas nacionales, no le corresponde a la federación, en este caso a Conagua su administración, actualmente, es responsabilidad del estado o, en su caso, del municipio debido a sus características, sin embargo, como tiene una situación particular muy delicada, dado que ha habido una sobreexplotación en este ecosistema, entonces, se busca protegerla.

En este sentido, detalló que, si este humedal pasa a manos de gobierno del estado tiene dos opciones: una de ellas es que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se haga cargo, como el organismo que administra el agua por parte del estado o, que pase a la Secretaría de Medio Ambiente estatal (Sedema), debido a las características de fauna y función ecológica que tiene, sin embargo, se busca especialmente que quede en manos de esta última para evitar que se siga explotando.

“La idea de convertirlo en un área protegida es, desde ese momento, darle todos los derechos a Sedema y en ese momento queda protegida para que nadie pueda pedir o sacar agua. Si cae en manos de CAEV, cualquier ciudadano le puede decir: oye, ahí hay agua y yo necesito agua y no hay manera de evitar, es decir, la ley establece que, si existe disponibilidad, pues CAEV tiene que atender. En el momento en que logramos que pase a ser una zona protegida, en ese momento ya no se pueden dar autorizaciones para la explotación de este cuerpo de agua, entonces, la manera inteligente de proteger a El Farallón es que pase a ser una zona protegida”, dijo el funcionario.

Agregó que, pese a que esta situación ya se conocía, no se le había dado la debida atención hasta ahora que, incluso, ya llegó a una condición crítica, en la que la misma ciudadanía ha seguido reportando e insistiendo para que este caudal no se pierda.

Robles Barajas expuso que en la zona detectaron mangueras que extraían agua de la laguna, mismas que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) cortó para evitar que continuarán dañando a este humedal.

De la misma manera, el director del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua mencionó que se tienen que hacer las propuestas y fundamentarlas para pasarlas al Congreso Local y se autorice a Sedema estatal el manejo, por tal motivo, ya se trabaja en ello.

“Los equipos correspondientes están elaborando esa propuesta, espero que muy pronto la tengamos para que entonces se transmitan los derechos a la SEDEMA y en ese momento ya es viable y en automático la declaración de la laguna como un Área Natural Protegida (..) Está en manos del estado, de los diputados estatales darle solución al tema de El Farallón”, externó el biólogo.

Al momento, dijo desconocer el tiempo que podría llevarse el tema, pues las y los legisladores tendrán que analizar muy bien esta situación, sin embargo, hay consenso, toda vez que se trata de proteger este cuerpo de agua.

Sin precisar nombres, admitió que no es el único caso, pues el organismo a su cargo ha estado atendiendo varios reportes de similares con otros sistemas lagunares correspondientes a los tres órdenes de gobierno, por diversos temas como rellenos clandestinos y otros que afectan la subsistencia de estos ecosistemas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a ocuparlos, pero no sobreexplotarlos.

“Hay excedentes que podemos usar, pero nunca pasar de ellos, siempre debe de haber un uso racional y entender que, en el afán de un desarrollo, secar una laguna, al rato el desarrollo no va a tener el agua que necesita para mantenerse”, concluyó.

