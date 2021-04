Urge capacitar en derechos humanos a los cuerpos policiacos

El gobierno de todos los niveles debe de invertir en la capacitación permanente y continua de los cuerpos policiacos en materia de derechos humanos; esto con la finalidad de no repetir incidentes graves como el ocurrido en Quintana Roo, donde Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y originaria de El Salvador, fue sometida por policías de Tulum, quienes le ocasionaron una fractura en la parte superior de la columna vertebral, lo que le provocó la muerte.

Edilberto López Cruz, director del Instituto Mexicano Penitenciario, aseguró que mientras no exista una real capacitación en esta materia, siempre habrá casos de rudeza policial.

“Se necesita la capacitación en derechos humanos de los cuerpos policiacos de nuestro país, no hay capacitación y es lo que está pasando en esos casos que se están cometiendo en el país, que deriva de una falta de capacitación en materia de derechos humanos”, comentó.

Urge una capacitación en todos los niveles

Explicó que urge la capacitación de los cuerpos policiacos a nivel municipal, estatal y federal, así como la marina y el ejército.

Se debe de respetar la dignidad, libertad y la igualdad de los ciudadanos, que son primordiales en la constitución de nuestro país.

Destacó que los policías no están capacitados en materia de derechos humanos, debido a que su nivel de expectativa es muy bajo, por ello están incurriendo en conductas ilícitas.

López Cruz dijo que, más allá de las penas severas que se apliquen a los elementos policiacos responsables de los hechos, se debe de trabajar en la prevención de este tipo de incidentes donde se están perdiendo vidas.

“No se trata de aumento de penas, no se trata de castigar por castigar si no hay una prevención. Hay que prevenir esas conductas, capacitando a nuestros cuerpos policiacos, elevando el nivel de profesionalización de los policías, que es muy bajo, no tienen educación, salarios muy bajos y con muy poca educación”, comentó.

En Veracruz, se han registrado varios actos intimidatorios, y en la mayoría de los casos no saben que están violando la ley y el derecho de la libertad de los ciudadanos.

“Él no sabe que están violando los derechos de los ciudadanos, porque no los capacitan”, concluyó.

