Urge cambio de estrategia de seguridad en México: Concamin Nacional

Tras los hechos de violencia, ataques y quema de vehículos en los estados de Guanajuato y Jalisco, ocasionados por presuntas bandas criminales, el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), José Antonio Abugaber Andonie, aseguró que urge un cambio en la estrategia de seguridad en México, debido a que la actual no está dando los resultados esperados.

“Necesitamos controlar la seguridad, yo vengo de un estado como Guanajuato y me preocupa, ayer fue un drama y antier, los incidentes de seguridad, Jalisco también no se diga, tenemos que cambiar, se tiene que hacer un cambio en la estrategia de seguridad, no está dando los resultados que buscamos todos por el bien del país, entonces hacemos un llamado a que realmente se busque la mejor estrategia”, comentó.

Agregó que “hoy en la mañana se habló de una reunión con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, para que tengamos una reunión con los industriales, para que estrategia vamos a hacer”.

Destacó que al momento el país tiene una gran atracción de inversión, las remesas son muy positivas, existe una estabilidad del peso, sin embargo, lo que está afectando es la inseguridad que existe en México.

Por ello, la Concamin a nivel nacional, también se une al llamado enérgico para que exista una alianza nacional por la seguridad.

“Nosotros los empresarios estamos muy preocupados porque eso no nos da paz a nadie, desde las empresas y los mexicanos y por ello, pedimos que hagamos algo, una estrategia porque estamos en toda la disposición y lo haremos”, comentó.

Detalló que siempre ha existido una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el enlace sigue siendo el titular de la Secretaría de Gobernación, con quien se dialogará para trabajar en conjunto y bajar los niveles de inseguridad en el país.

Citó que no importa quien otorgue la seguridad, si es la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal o municipal, lo que interesa es que haya resultados.

En su breve visita al municipio de Boca del Río, donde se reunió el Consejo Directivo de Concamin, José Antonio Abugaber Andonie, destacó que dentro de la reunión se abordaron muchos temas, como el Istmo de Tehuantepec, donde hay mucho interés en el desarrollo del Sur-Sureste, que es el gran detonante de acuerdo a los industriales.

“Le extendimos toda la intención al gobernador de que queremos estar aquí, que nos de todas las condiciones y las ayudas, para que los industriales podamos desarrollar el Sur-Sureste”, comentó.

Destacó que se acordó que el 21 de septiembre, visitarán el municipio de Coatzacoalcos.

También se abordó el tema de la lentitud en las casetas de peaje, donde se hace un llamado a CAPUFE y demás empresas que tengan la concesión de las mismas, para que se pueda liberar rápidamente el flujo de vehículos, mejorando la logística.

“Lo de hoy es la logística, tenemos que pensarlo así, entre más rápido lleguen las mercancías, entre más rápido se muevan las personas y el transporte, van a estar mejor las cosas porque todo es costo, a mayor tiempo es más dinero”, comentó.

Además, se abordó el tema del crédito para las Pymes, que se seguirá impulsando, a través de mesas de trabajo con la Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN).

Destacó una gran disposición por parte de las autoridades estatales, para trabajar en conjunto en el impulso del desarrollo económico de la entidad veracruzana.

Sobre todo, con la instalación de dos grandes empresas como son Nestlé y Constellation Brands, que generarán una mayor economía a la entidad veracruzana.

Se busca concretar una gran alianza empresarial con el gobierno estatal de Veracruz, para lograr el desarrollo económico.

