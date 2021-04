Unión General en Renovación ofrece apoyo a Marco Antonio Moncayo Parra

-500 personas protestaron pacíficamente en la Plaza de la Soberanía contra la persecución de los luchadores sociales.

Integrantes de la Unión General en Renovación (UGR) se reunieron para demostrar su apoyo al luchador social Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático (MRD), quien está siendo perseguido por la justicia, debido a sus manifestaciones contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Grupo MAS.

Marco Márquez, líder de la UGR, apoyado por unas 500 personas, llegaron hasta la Plaza de la Soberanía de esta ciudad a realizar una protesta pacífica; esto luego de que Moncayo Parra fuera citado en la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la avenida J.B. Lobos en la Reserva Territorial Coyol de esta ciudad, en calidad de imputado por una denuncia interpuesta por la CFE por presuntos ataques contra un personal de vigilancia.

“Todo el apoyo para nuestro amigo, compañero y luchador social, al 100 por ciento. Yo creo que desde que nació ya traía esa consigna de ser un luchador social. Lo conozco de mucho años, sé que clase de persona es y creo que es una persona admirable; que siempre va con las ideas de apoyar al más necesitado. Me ha tocado acompañarlo, estar sentado ahí con él, he visto que es un amigo sensible y negociador, pero hay veces que hay personas que tienen mucho dinero creen que tienen todo el poder; que no se les olvide que hay un Dios muy grande, que no le interesa el dinero, pero si la justicia”, comentó el líder de la Unión General en Renovación.

Lamentó que, en la actualidad, siga existiendo una persecución contra los líderes sociales, la cual viene ocurriendo desde la época del porfiriato, donde se buscaba acabar con las personas que van en contra de los intereses de los poderosos.

“No vamos en contra de sus intereses, solo que sean equilibrados; el que tenga que pague más, pero el que no tenga porque tiene que pagar”, comentó.

Destacó que no tienen temor a la “Ley Garrote”, porque ahora el miedo se ha convertido en el amigo de los luchadores sociales veracruzanos.

Agregó que “el problema de un mexicano es de todos los mexicanos y si meten a Moncayo Parra a la cárcel, se irán todos con él”, comentó.

Moncayo Parra agradeció el apoyo

Las 500 personas ahí reunidas, le demostraron su apoyo a Marco Antonio Moncayo Parra, levantando la mano y dándole un fuerte aplauso.

Por su parte, Moncayo Parra, agradeció las muestras de apoyo y se dijo más fuerte que nunca.

“Estoy más fuerte de como estaba, por este tipo de apoyos”, comentó.

“Agradezco el apoyo que me da esta agrupación organizada, que está buscando un proyecto para el bien común y para la gente más necesitada, crear empleos, acabar con los coyotes y monopolios, que no hacen los funcionarios, que feo ver los que te dicen esas dependencias, que sí pero no cuando, no trabajan”, comentó.

Agregó que “me acusan de daños y los daños que ellos hacen en nuestros hogares que no cuentan, ellos si pueden porque son poderosos y el pobre que no puede ni hacer papeleos; pero ellos tienes bastante dinero para pagar abogados y demandarnos, no es posible que esa gente que gana miles de pesos, no trabaje“.

