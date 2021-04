Un regreso a las aulas representaría una cadena de contagios: neumólogo

El especialista considera que un regreso a las aulas desencadenaría los contagios de alumnos a padres de familia y así sucesivamente

Pese a lo anunciado por parte de las autoridades federales sobre un posible retorno a las aulas de manera presencial en estados como Veracruz, Coahuila, Nayarit, Chiapas y Tamaulipas, médicos especialistas consideran que no existen aún las condiciones para hacerlo, toda vez que el número de contagios sigue en incremento, especialmente después del período vacacional de Semana Santa, consideró el neumólogo René García Toral.

Con sólo los maestros vacunados, los padres estarían vulnerables

“Porque un infectado va a infectar a todo el grupo de niños y esos niños van a infectar a sus papás en casa, papás que no están vacunados, a menos que tengan 60 años, pero la mayoría de esos niños de primaria, de 8 o 10 años, tienen papás de 30-35 años, y son personas que no están vacunadas.

Cada niño que se infecte en la escuela, no importa que el maestro esté vacunado. Si un niño llega contagiado a un salón de clases, va a contagiar a todos, excepto al maestro y cada uno de esos niños va a contagiar a sus correspondientes padres y hermanos”.

Un niño contagiado lleva el virus a su salón y sus compañeros a su casa

Al respecto, el galeno explicó que este tema es delicado, pues muchas personas relajaron las medidas y el hecho de que vacunen a los profesores no significa que no existe un riesgo de contagios, por lo que dudó que al menos en Veracruz se regrese a clases de forma física antes de que concluya el ciclo escolar actual, aunque en estados como Campeche ya consideren hacer lo propio a partir del próximo 19 de abril, convirtiéndose en la primera entidad en reanudar clases de forma física después de más de un año de cierre de planteles.

“No, para nada, yo no creo que se dé por lo menos aquí en el estado. A lo mejor Campeche porque está en semáforo verde, pero Campeche está en un peligro inminente”.

“Campeche está en un peligro inminente”

El doctor García Toral mencionó que Campeche como Veracruz tienen en común que poseen un clima cálido, con muy altas temperaturas, sin embargo, el tránsito de personas en el estado vecino es menor que el nuestro debido a que, tan solo, el municipio jarocho que es uno de los principales puertos del país, hay un gran número de visitantes de manera cotidiana, además es paso de migrantes que viajan de sur a norte, lo cual no sucede en aquella entidad.

Te puede interesar:

“Se puede uno dar cuenta que en Campeche no hay industria, no hay comercio, no hay turismo, no hay nada y eso hizo que no hubiera infección. Hubo casos, sí hubo gente infectada, pero fueron pocos y salieron rápido de la pandemia, pero no están vacunados, no tienen todavía la inmunidad de rebaño que se le llama, es decir que, si Campeche abre las puertas ya y empiezan con la escuela antes de tiempo, sin estar vacunados, corren el riesgo de presentar la pandemia que no presentaron el año pasado. En ese riesgo están porque no están vacunados. No se debe cometer ese error”.

Finalmente, el especialista expuso que el regresar a clases de manera presencial es una decisión precipitada, pues lo más recomendable sería no hacerlo hasta que no esté vacunada toda la población de 30 años por lo menos, ya que es el segmento social con mayor morbilidad y quedó demostrado porque fue el grupo etario que más llegaba a hospitales y los que terminaban siendo intubados; mientras que la mortandad entre las personas de 20-25 años representó menos del 1%, en comparación a los de 30 años que aumentó la tasa hasta en un 10% y en el caso de los infantes es de 0.1%.

“Ciertamente es muy importante iniciar clases, pero es más importante evitar una muerte y así sea una sola la que haya que evitar, eso es lo que hay que hacer”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.