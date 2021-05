Un desatino de Coparmex cancelar la reunión con Ricardo Exsome: Canacar

El delegado de la Canacar criticó la decisión de Coparmex de cancelar el encuentro programado con el aspirante Ricardo Exsome Zapata

Independientemente de la preferencia partidista que tengan los miembros de algún organismo empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) debió pintar su raya y no dejarse presionar por pequeños grupos y organizaciones, y cancelar de último momento el encuentro que se tenía programado con el candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza “Juntos Hacemos Historia”, Ricardo Exsome Zapata.

Independientemente de su lazo familiar con el candidato de Morena, y a pregunta de los medios de comunicación, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, Luis Antonio Exsome Zapata, calificó con un desatino, la decisión que tomó la Coparmex.

“Yo pienso que es un desatino lo que pasó el día de ayer, yo como miembro de Coparmex diría que quien convocó fue Coparmex y los que no quisieron fueron unos grupos que ni siquiera son empresarios, son grupos, ONG´S, y la Coparmex, lo que comprendemos es que es el sindicato de patrones, creo que hay un tema ahí y creo que si hay un sesgo, se debió llevar con las personas que si estaban de acuerdo, porque la Copamex es más que este grupito de ONG´S, es otro tema, pueden tener diferencias, pero como organismos somos una institución y como tal nos debimos haber manejado”, comentó.

Agregó que “creo que nosotros como organismos empresariales, no deberíamos tener una preferencia partidista, a pesar del lazo familiar yo presidí dos organismos como es Canacar y del Consejo Coordinador Empresarial, creo que he marcado mi raya, no lo he pintado de color el organismo y creo que así deberíamos de ser todos, porque dentro de estos organismos, hay gente que tiene diferentes preferencias partidistas”.

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, Luis Antonio Exsome Zapata, aseguró ser miembro de Coparmex, al igual que la Canacar, así como presidir el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y nunca ha incurrido en el error de pintarlo de colores, como descaradamente se ha marcado este organismo empresarial.

“Yo en lo personal participo, soy miembro de Coparmex, nuestra empresa de transporte, es miembro de Coparmex, y bueno podría tener yo una preferencia por un partido en especial, diferente al que ellos descaradamente se han marcado, pero creo que deberían de marcase una independencia y la decisión debería de ser a título personal, ese es mi punto de vista personal”, comentó.

Concluyó que “los organismos no deberían de tener un color, si somos políticos porque hacemos política empresarial, porque participamos en la política, pero no en los partidos y creo que así nos deberíamos de mantener, como respetar el tema de la religión, cada quien tiene derecho a profesar lo que creo y lo mismo pasa en la política”.

