El próximo primero de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular 2021, en la que se determinará enjuiciar o no a expresidentes de México y en Veracruz serán mil 600 mesas receptoras, dijo Yair Ademar Domínguez, secretario de Organización de Morena.

El entrevistado aseguró que habrá módulos en los 212 municipios. “Se busca que los ciudadanos salgan a votar por el sí o por el no. Si están de acuerdo en que se lleve un juicio a expresidentes o si no están de acuerdo. Esta iniciativa ciudadana converge con Morena en la esencia de la formación del partido y estamos impulsando a que los ciudadanos y simpatizantes participen votando por el sí, pero sí algún ciudadano está convencido de que no pues tiene derecho de salir a votar y expresarlo”, comentó.

Ultiman detalles en Veracruz para la Consulta Popular 2021

Explicó que la jornada tendrá un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, similar a un proceso electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE), dará a conocer la ubicación de los módulos en los diferentes municipios.

Destacó que se trata de un mecanismo que la ley establece para consultar al pueblo sobre decisiones trascendentales en la vida pública del país. Por ello reprobó que partidos de oposición difundan que la justicia no debería consultarse.

PAN, PRI y PRD quieren desmotivar a la gente para que no vote

“Lo va a determinar apenas el INE la cantidad exacta y la ubicación de las mesas receptoras y una de las cosas con las que no estamos de acuerdo. Van a ser publicadas a través de sus redes sociales y páginas, el INE se va a encargar de la difusión. Como parte de la consulta popular les impide a los partidos, más no a los ciudadanos involucrarse de manera directa en la promoción”, comentó.

Acusó a los partidos de la coalición Va por Veracruz, integrada por el PAN- PRI- PRD, de tratar de desmotivar a la población para que no exprese su opinión al respecto.

