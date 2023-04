Turistas se fueron con buena percepción de seguridad de Veracruz: Canaco

Pese a que aún no se tiene la cifra de derrama económica que se registró durante el pasado periodo vacacional de Semana Santa, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), resaltó la importancia afluencia de turistas durante estos días, que se fueron con una buena percepción de seguridad de la conurbación Veracruz-Boca del Río, dijo su presidente Edi Alberto Martínez Tejeda.

“Entonces eso habla de que el turista se siente seguro en nuestra ciudad, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y me parece que la vigilancia, sobre todo en esos sitios no hubo ninguna queja, debido a la buena coordinación”, comentó.

El entrevistado aseguró que esto se debe a la buena coordinación que existe entre las fuerzas del orden, con los tres niveles de gobierno.

“Considero que la buena relación o la buena coordinación que existe en materia de seguridad pública, entre las tres autoridades de gobierno, permiten obviamente que haya una buena coordinación y los hemos visto, el resultado creo que ha sido positivo, vimos ahorita en la reciente temporada vacacional un saldo blanco, y eso también hay que destacarlo y no solamente hablando de cosas malas o de las negativas, sino también de esa buena coordinación”, comentó.

Explicó que, dentro de las reuniones de seguridad, la Canaco seguirá insistiendo en el reforzamiento de la seguridad, con rondines o patrullajes no solo en la zona céntrica de la ciudad, o sitios turísticos, sino en las colonias populares y fraccionamientos.

“Seguiremos insistiendo que se refuerce la seguridad, hay una buena coordinación, eso se tiene que reconocer entre las tres autoridades de gobierno, en materia de seguridad pública, que los operativos se lleven a cabo en diferentes zonas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, no solamente en el centro de la ciudad de Veracruz, que los patrullajes no solamente sean en el primer cuadro de la ciudad, o en la zona turística, sino también en las colonias y en la periferia en donde Canaco, también tiene afiliados”, comentó.

Destacó que, durante la Semana Mayor, no había habitaciones disponibles, es decir, los hoteles estuvieron al 100 por ciento.

Además, los centros comerciales de la conurbación Veracruz-Boca del Río, así como sus playas, registraron un lleno importante, así como los restaurantes.

“La derrama económica aún no la tenemos como tal, me parece que mañana (martes) estemos ya en condiciones de dar números, no quise dar números aventurados, pero comparando en porcentajes hubo una semana bastante positiva, seis y siete por ciento arriba del año pasado, no tengo el dato a la mano, pero si está por encima del año pasado”, concluyó.

