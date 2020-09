Tres comercios son sancionados por no respetar normas sanitarias

Por no respetar las normas sanitarias, como guardar la sana distancia y cerrar a los horarios establecidos, al menos tres comercios han sido sancionados por la dirección de comercio municipal, dijo su director Jesús Sanz Barradas.

El entrevistado dijo que se trata de restaurantes-bares, los cuales fueron denunciados por la misma ciudadanía.

“Entre videos y quejas ciudadanas y lo que anduvimos supervisando como parte de los operativos nos dimos cuenta y cayeron estas personas. Es lamentable que no hayan respetado, ya que estamos dando la oportunidad de que puedan trabajar”, comentó.

Te puede interesar:

Explicó que a los negocios sancionados, se les aplicó una multa económica y una suspensión temporal de una semana.

“Las multas puede ir de una a 10 mil UMAS, es decir de los 80 pesos a los 800 mil pesos, dependiendo la falta que tan grave sea. Tampoco estamos tratando de no ser duros pues se trata de que sigan trabajando también no de que no vuelvan a echar andar los negocios”, comentó.

Sanz Barradas dijo que el resto de los comercios se han apegado a las normas sanitarias acordadas con el municipio de Veracruz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.