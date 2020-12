Trasladan a niños de “El Buen Samaritano” a hotel Centro Histórico

Por: Alejandro Ávila

Este miércoles se trasladaron a los niños de la casa hogar “El Buen Samaritano” a hotel del Centro Histórico

En camionetas de Protección Civil de Gobierno del Estado fueron trasladados la mañana de este miércoles, 14 niños de la Casa Hogar “El Buen Samaritano” al hotel CIMSA ubicado en la calle Hernán Cortés número 50.

Dulce María Salomón Pardo, presidenta del Consejo de Administración del Hotel CIMSA, relató que, en una charla con una amiga integrante del Club de Leones, esta le comentó del incendio sufrido la noche de este lunes en el albergue de la colonia Chalchihuecan al norte del municipio de Veracruz.

Sin pensarlo dos veces habló con su socio, Rafael Dionisio García Tapia, a quien le propuso acoger a los niños, al menos hasta que se vuelva a edificar la zona dañada, que precisamente es donde los muchachos pasaban la noche.

“Para que no pasen estos días con frio, está anunciado un ‘norte’, y la verdad las temperaturas, aunque no haya ‘norte’ han descendido demasiado, entonces apiadándose uno de las criaturas que no tienen casita”, apuntó Salomón Pardo.

Quien agregó son huéspedes que no pagarán un solo peso por su estancia, ya que es una labor altruista.

Por su parte, Rafael Dionisio García Tapia, comentó que como todos los prestadores de servicio turístico se vieron sumamente afectados por la pandemia.

Por algún tiempo, tuvieron que cerrar el hotel, y cuando las autoridades permitieron se abrieran con ocupación de un 25 por ciento de su capacidad, solo han conseguido rentar una o dos habitaciones.

El problema, afirman, no solo ha sido la pandemia de COVID-19, eso consideran es “la cereza del pastel”, a ellos en específico, les comenzó a afectar desde que existen los parquímetros en el Centro Histórico de la ciudad.

Pues no cuentan con estacionamiento propio y los huéspedes deben desembolsar un dinero extra para dejar sus automóviles cerca del hotel durante el día.

