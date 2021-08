Tras el sismo, descartan posibilidad de un tsunami en costas de Veracruz

PC Veracruz, Semar y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica descartaron la posibilidad de un tsunami en costas del Golfo de México

Al descartar afectaciones relacionadas con el sismo que se dejó sentir la mañana de este miércoles con una magnitud 4.9, casi a las 05:00 am en la conurbación, el director de Protección Civil y bomberos de la ciudad de Veracruz, Alfonso García Cardona, confirmó que, tanto la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) descartaron la posibilidad de que pudiera presentarse algún tsunami, luego de este evento.

De 1987 a la fecha, se han presentado 43 eventos sísmicos en costas de Veracruz

De la misma manera, refirió que tampoco hubo reportes de alguna incidencia en la zona de playas, por lo que en ese sentido se mantuvo todo en orden.

“Ningún problema. Referente al sismo, no. La Semar, así como la NOAA, reportaron que no había probabilidad de algún tsunami, así que no hubo ninguna situación en la zona de playas”.

Destacó que, de acuerdo al catálogo de sismos con que cuenta el Servicio Sismológico Nacional (SSN), enfrente a las costas de Veracruz, especialmente, en la parte marítima, de 1987 a la fecha, se han presentado 43 eventos sísmicos.

García Cardona no descartó que pudieran presentarse réplicas, sin embargo, no lo pueden precisar con antelación, ya que reconoció que aún no se cuenta con equipo o tecnología que pueda indicarles tiempo y lugar en que ocurrirán este tipo de acontecimientos.

Por su parte, subrayó que el municipio de Veracruz no presentó daños y explicó que se trató de un movimiento de tierra que percibió gran parte de la población, generando gran inquietud por su intensidad, sin embargo, tras su recorrido protocolario de verificación, pudieron constatar que no hubo daños mayores a estructuras, zona portuaria y puntos clave de operación, tales como: Hospitales, clínicas, el Sardinero, el recinto portuario, el aeropuerto y la parte de ferrocarriles, para constatar que todo esté en orden.

Te puede interesar:

“Las afectaciones no se tuvieron. Lo que se hace ya por procedimiento es que después de este tipo de movimientos de tierra, se comiencen a recorrer y a hablar a las áreas estratégicas del municipio (…) Afortunadamente, la gente que está de guardia en estas áreas, nos reportan que están trabajando sin novedad y no tuvieron ningún contratiempo”, dijo el entrevistado.

Asimismo, señaló que tampoco se tuvo reporte de inmuebles abandonados o históricos afectados por este temblor, tampoco desprendimiento de estructuras de estos en el primer cuadro de la ciudad.

Tras el sismo, descartan posibilidad de un tsunami en costas de Veracruz

Finalmente, pidió a la ciudadanía conducirse con tranquilidad y cualquier reporte que pudieran tener en torno a una situación que requiera de esta corporación, podrán llamar a la línea telefónica (229) 200 22 70 y 71.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.