Tras 9 saqueos, jardín de niños no puede regresar a clases presenciales, asegura directora

Tras nueve saqueos de los que ha sido víctima en lo que va de la pandemia por covid-19, el jardín de Niños Elena Martínez Cabañas se encuentra imposibilitado para el retorno escolar presencial el próximo 30 de agosto.

Esto tal como lo anunciaron autoridades federales y estatales, pues debido a los robos y actos de vandalismo, no cuentan ya con agua ni con energía eléctrica, lamentó la directora del plantel, Sara Yesenia Cano Ponce.

Ante esta situación, la académica del preescolar ubicado en la calle de Canal entre Allende y Netzahualcóyotl de la colonia centro de la ciudad de Veracruz informó que, tal como lo marca el calendario escolar, el personal docente se reincorporará a sus clases, aunque continuarán haciéndolo vía remota.

Al respecto, detalló que, aprovechando el período de confinamiento, los amantes de lo ajeno han robado, saqueado y vandalizado en nueve ocasiones a ese centro educativo, en donde, incluso, ya se llevaron hasta el portón, por lo que, el inmueble quedó a merced de cualquier delincuente.

Entre las pertenencias hurtadas se encuentra: equipo de sonido, audiovisual, computadoras, así como material didáctico, rejas, puertas, lavabos, bombas de agua, cableado de cobre; además, se ha llenado de basura y animales muertos, lo cual, es anti higiénico para la niñez que acude a esta sede.

“La escuela está en muy malas condiciones estructurales, físicas debido a los nueve robos que sufrimos, pero siguen entrando a hacer destrozos, dejan suciedad por todos lados. Hemos venido a limpiar, pero vuelve a la misma situación. El calendario escolar marcar que el 30 de agosto inicia el ciclo escolar y nosotros lo vamos a acatar, pero no podemos recibir a los niños aquí”, lamentó la directora.

Asimismo, indicó que, durante febrero del presente año, autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se acercaron para evaluar los daños en el plantel e integrarlo a un programa de apoyo con que cuentan, pero a seis meses de ello, no ha llegado ningún recurso para resarcir los daños o, por lo menos, rehabilitar lo más elemental para poder recibir a sus estudiantes.

“Sin el apoyo de las autoridades no podemos hacer nada. Las mamás y papás no están en condiciones de componer el jardín por más que quieran (..) En febrero se acercó a nosotros la antigua delegada de la SEV, nos dijeron que iban a apoyar: tomaron datos, fotografías y se llevaron la documentación a Xalapa. Hemos estado llamando, pero nos dicen que aún no hay nada”, explicó Cano Ponce.

Finalmente, recordó que, pese a que este preescolar cuenta con más de 40 años brindando servicio, no cuenta con documentos de escrituración, lo cual, complica su situación poder incorporarse a algún programa de ayuda.

