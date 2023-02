Elementos de la Dirección de Transporte Público, iniciaron un operativo para retener unidades de la línea Saeta por una probable invasión de ruta, al prestar el servicio hacia el centro de la ciudad de Veracruz y las localidades de Santa Fe y San Julián.

Las unidades de la línea Saeta, que solo cuenta con concesión federal, fueron arrastradas por grúas para ser llevadas al corralón correspondiente.

El operativo de las autoridades estatales en contra de las unidades de la línea Saeta provocó que usuarios que utilizan esa ruta bloquearan varias vialidades de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en protesta porque se quedarán sin servicio de transporte público.

Uno de los bloqueos se realizó a la altura de la avenida Díaz Mirón y Paseo de la Armada; otro en la avenida Ejército Mexicano, a la altura del mercado de La Boticaria.

Transporte Público asegura urbanos en Veracruz puerto por supuesta invasión de ruta

Te puede interesar:

Los bloqueos protagonizados por los usuarios de la línea Saeta generaron un caos vial en la zona conurbada.

Los manifestantes señalaron que el concesionario Alfonso Enríquez Boussart, quien es conocido como “Pollo”, brinda un servicio deficiente hacia las localidades de Santa Fe y San Julián y que incluso hay días que las unidades dejan de circular, dejándolos incomunicados, por lo que solicitaron a la línea Saeta que sus autobuses llegaran a esos destinos para poder trasladarse.

“Que no se descompongan, que no nos dejen a mitad de camino, la Ruta 92 nos dejó abandonados, esa ruta ya no llega a San Julián, esa ruta es del famoso señor ‘Pollo’ y antes era de Jácome y esa ruta nunca se puso a cuidar sus unidades ni su personal ni sus horarios porque no le importó su gente, se fueron tres días y dejaron abandonados San Julián y Santa Fe, ¿cómo te quieres explicar que quieres regresar?”, declaró una de las manifestantes, quien demandó a las autoridades estatales que se autorice la entrada de la línea Saeta al centro de la ciudad de Veracruz, lo cual solicitaron con el respaldo de tres mil firmas.

Cabe mencionar que Saeta fue respaldada por usuarios a través de las redes sociales y representantes de la línea solicitaron el diálogo a Transporte Público, pues recordaron que la autoridad ya cuenta con los oficios correspondientes para prestar el servicio, pero sin que haya una respuesta a la fecha.

Información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ