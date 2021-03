Tránsito realiza operativo “sorpresa” y se lleva vehículos al corralón

Un operativo de Tránsito tomó por sorpresa a varias personas, luego de que sus vehículos fueron remolcados al corralón; los hechos, en Puente Moreno

Los propietarios de los vehículos que fueron arrastrados, a un costado del Puente Morelos, en la zona norte de la ciudad, deberán pagar una multa de 450 pesos y el arrastre de la grúa.

Por medidas estrictas de seguridad, la dirección de Tránsito en Veracruz realizó un operativo sorpresa en los alrededores del Puente Morelos, en la zona norte de la ciudad, para retirar a todos los vehículos que se encontraban mal estacionados, mismos que fueron arrastrados con grúas y enviados al corralón.

Atendieron llamado para despejar la vialidad

Arturo García García, director de Tránsito de Veracruz, aseguró que atendieron a un llamado para dejar despejadas las salidas de esta zona, debido a que se encuentra cerca El Sardinero y la entrada al puerto, lugares que exigen que por seguridad, se encuentre despejados sus alrededores.

“Hoy en la mañana desde temprano en lo que es la parte norte del puente Morelos, que está perfectamente indicado que está el estacionamiento prohibido, hay vehículos que se estacionan obstruyendo el paso vehicular, a petición de diferentes autoridades del puerto, nos han pedido que tengamos toda esa zona limpia.

“Además que ahí se encuentra una terminal de abastecimiento de El Sardinero de Pemex, pues todas esas salidas por cuestiones de seguridad deben de estar despejadas y se ha indicado de manera repetitiva que no utilicen esas zonas de estacionamientos y vemos que hay vehículos, por lo que se envió a unos oficiales a despejar la zona”, comentó.

El entrevistado aseguró que los propietarios de los vehículos que fueron arrastrados deberán pagar una multa de 450 pesos y el arrastre de la grúa, cuyo costo dependerá de la maniobra que se tuvo que realizar.

Destacó que el lugar tiene sus correspondientes señalamientos, que indican que no se permite estacionar en ese lugar.

“Que lo utilicen, no quiere decir que esté permitido, pero esa zona está inclusive marcada como prohibido su estacionamiento”, comentó.

Aún no se tiene el informe de los vehículos que fueron arrastrados, sin embargo, todos están obligados a pagar la multa por no respetar el señalamiento de no estacionarse.

“Tienen que pagar la infracción y el arrastre, la infracción es de 450 pesos y el arrastre dependerá de la maniobra que se haya realizado, eso se ve con la empresa de grúas”, concluyó.

