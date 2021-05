Trabajo y honradez, el proyecto de Omar Manzur hacia la alcaldía de Juan Rodríguez Clara

-Desea continuar el legado de su padre en beneficio de la ciudadanía

Impulsado por el respaldo ciudadano, el candidato del Partido Todos por Veracruz a la alcaldía del municipio de Juan Rodríguez Clara, Omar Manzur Rodríguez, asegura que su legado será “Trabajo y Honradez”, tal como su lema de campaña, pues más que una propuesta política, su labor es un llamado a la conciencia social, en donde se presenten compromisos reales y funcionales.

Acompañado por a licenciada Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva de El Dictamen, así como por el licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente General de dicha casa editorial, el aspirante de Todos por Veracruz aseveró que la figura de su padre, el médico y político Omar Manzur Assad (+) ha sido su ejemplo y es un legado que desea continuar.

Reconoció que, desafortunadamente, en la actualidad muchos actores siguen haciendo “política vieja”, los cuales, al llegar al poder, desempeñan burocratismo de antaño; olvidándose de la esencia del servicio público. Lo anterior desanima y la aleja a la población; por ello, es necesario que se esté evaluando por lo menos cada seis meses el desempeño de los ayuntamientos.

El aspirante a la presidencia municipal de esa localidad aseguró estar dispuesto al debate, a contender sin miedos y pide a la población que analice su voto en la próxima contienda electoral; pues muchos han llegado a prometer y a hacer política de escritorio, cuando lo que se requiere es un trabajo cercano y de compromiso con su gente.

“Ya hoy la política no es de ganas, ya no es de “ya me toca” como muchos piensan. Ya jugué dos tres veces, ya me toca; la política es de tener capacidad y vergüenza, con esas dos te la llevas”, dijo.

Su trayectoria

Omar Manzur estudió la carrera de Ingeniería Industrial y una maestría en Finanzas, lo cual le permitió desarrollarse profesionalmente en empresas constructoras como Gerente de Gestiones y Sistemas Integrales; más tarde, se involucra en el ramo financiero a fin de empaparse más en torno a situación económica del país.

Aseguró que se ha preparado para ser una persona productiva y de servicio, por ello, para su precampaña se rodeó de profesionistas en diversas áreas para conformar un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por médicos, maestros, ganaderos, agricultores, expertos en comercio que puedan dar respuestas a las necesidades de la población; mientras que otros candidatos se han enfocado más a hacer negocio con los cargos que ostentará su planilla.

Dijo ser un hombre empático con la sociedad y, a su vez, él fomenta este valor entre la misma comunidad, dotándolos de la información necesaria para que cada habitante pueda entender la manera de gobernar responsablemente.

Amor por su tierra

Proveniente de una generación de servidores públicos, pero, sobre todo, con gran arraigo en esa tierra desde hace más de un centenario, Omar se dice convencido de su espíritu de servicio, el cual avala el trabajo comprometido de sus predecesores.

“Mi familia tiene más de 100 años en Rodríguez Clara, mis tíos han sido alcaldes, mis primos, hemos venido impulsando a Rodríguez Clara y, si hoy somos la familia que tiene ese respeto es porque hemos hecho las cosas bien (…) Yo hoy me encuentro haciendo esto porque siempre tuve ganas de seguir los pasos de mi padre”.

La propuesta de Omar Manzur

El candidato de Juan Rodríguez Clara del Partido Todos por Veracruz a la silla presidencial local reconoció que la ciudad requiere infraestructura urbana y financiera, lo cual, ha inhibido las inversiones, por lo cual, una de sus propuestas se llama “Factores de atracción de empresas”, la primera, dirigida a impulsar vías de comunicación; la segunda es la relacionada con el campo, en donde hay un gran potencial y que pese a que hay un apoyo de parte del gobierno, este sólo beneficia al 15% de la comunidad, por lo que en este rubro, pretende la adquisición de tractores con equipados para que se entreguen de manera organizada a campesinos.

Su segunda propuesta la denomina “Núcleo Operación” enfocada a tres ejes que son: municipio, productores y empresas, en la que se genere ahorro y se deposite en dicho núcleo.

“Si logro juntar a todos los productores, pequeños y medianos de Rodríguez Clara, juntos podemos focalizar compras a pequeñas y medianas empresas y conseguir esos pequeños ahorros sin depender del gobierno”, aseguró.

Por su parte, Omar Manzur señaló que trabajará para sacar producciones mensuales, semestrales o anuales en respaldo a la economía de la zona, eliminando a los intermediarios y finalmente, que sea de beneficio principalmente para los productores y empresas, más que para el ayuntamiento, de tal forma, que cada vez los trabajadores del campo dependan menos de los gobiernos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.