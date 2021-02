Trabajaron por 30 años para conocida panadería del puerto; los echaron a la calle

Tras 30 años de laborar en la panadería “La Independencia”, ubicada en la avenida Independencia del centro de Veracruz, entre Canal y Ocampo, sus 15 trabajadores, en su mayoría hombres y mujeres de la tercera edad, fueron despedidos injustificadamente, sin recibir a la fecha ni un solo peso de su liquidación, aseguran.

El propietario de la panadería argumentó que “no nos conoce”

Se trata de despachadores, cajeros, mozos y panaderos que están desesperados porque se quedaron sin trabajo y sin dinero para poder sobrevivir.

Armando Nolasco Ramírez, uno de los afectados, aseguró que la demanda laboral que fue interpuesta el pasado 17 de junio de 2019, en la Junta Local 10, no registra ningún avance en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Piden ser liquidados con apego a los legal

“Estamos en la espera, porque la pandemia, sólo un compañero ya no ha acudido a las audiencias, ya se ha abierto, ya se cansó”, comentó.

Margarita Villegas Conde lamentó que incluso en las audiencias de conciliación el propietario diga que no los conoce.

“Ahí tuve un accidente, pero no es justo, 25 años de trabajar ahí y que nos avienten a la calle. En conciliación dijo que no nos conocía, que no sabía ni quienes éramos, pero fuimos trabajadores de su papá y de él”, comentó.

“El proceso está muy lento, se alentó más con la pandemia”

Lo cierto es que los 15 trabajadores, 14 de ellos que aún siguen en la lucha por recibir el pago de su liquidación, que por ley les corresponde, fueron despedidos de una manera muy infame, debido a que llegaron a su trabajo y encontraron las puertas cerradas, porque el propietario del negocio ya había sacado las cosas una noche previa, dijo Joaquín Fernando Ocaña Reyes, representante legal de los 14 trabajadores de la panadería “La Independencia”.

“El proceso está muy lento, se alentó más con la pandemia, ya les comenté que tuve que presentar un amparo para que se acordara el embargo precautorio y ya lo llevamos a cabo hace algunos días, el 10 de abril, porque encontramos que ese señor está trabajando de manera clandestina, haciendo pan, para evadir sus responsabilidades, comentó.

Trabajaron por 30 años para conocida panadería del puerto; los echaron a la calle

Destacó que a dos años de haber sido despedidos ya suma un millón 962 mil pesos el adeudo que la panadería Independencia mantiene con 14 empleados.

Por ello, se presentó un amparo debido a la lentitud para que se diera un embargo precautorio, sin embargo, el caso sigue sin avanzar.

Los propietarios de la panadería “La Independencia” S.A. de C.V., son los empresarios Carlos Maroño Salazar y Carlos Maroño Acosta.

Te puede interesar:

El argumento para no pagar es que no tienen dinero, siendo la versión de los abogados de los propietarios del negocio.

“No quieren dar la cara, no tienen dinero es lo que dicen sus abogados, es injusto que les digan adiós, luego de haber entregado 30 años de servicio”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen