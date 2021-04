Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) protestan por acoso laboral y escasez de medicamentos

Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) se manifestaron este martes para denunciar el presunto acoso laboral del que han padecido en últimas fechas por parte de la administradora del nosocomio, Claudia Isabel Aguilar Arauz, por lo que piden su destitución.

Encabezando el movimiento, en las afueras de la antigua área privada, ubicada en las calles de Alacio Pérez entre Carmen Serdán y 20 de noviembre, la secretaria general del Sindicato Nacional de Salud, sección 40, Elizabeth Melquiades Rodríguez, reportó esta situación que ya consideran insostenible.

Pues recientemente colocaron diversas videocámaras, a través de las cuales realizan sus labores de espionaje; así también, cuando cualquiera de ellos acude al cajero para hacer retiros y previo a juntas convocadas por los jefes les quitan sus teléfonos celulares.

De la misma manera, reportó el nepotismo y tráfico de influencias ejercido por parte de la administradora, pues les asignó puestos a sus familiares en lugar de otorgárselos a compañeros de mayor antigüedad y que por derecho les correspondían.

Aunado a ello, la funcionaria estatal asegura que ella es nadie puede hacerle nada ya que es ahijada del subsecretario de Finanzas del estado, por lo cual, en diversas ocasiones personal del HRAEV ha denunciado estos hechos ante las autoridades de Salud, sin respuesta, motivo por el cual este martes decidieron manifestarse.

“Ella se ostenta como administradora y licenciada cuando esta persona no tiene título ni cédula, la pueden investigar, además, quitó contrato de compañeros que tenían muchos años de antigüedad para dárselos al sobrino, a su pareja sentimental, y así y dice que nadie le va a ser nada porque es su padrino el subsecretario de finanzas” afirmó Melquiades Rodríguez.

Denuncian carencia de medicamento, personal y condiciones no adecuadas

Por su parte, otro grupo de trabajadores que pidieron mantenerse en anonimato para evitar represalias, hicieron un llamado a la Secretaría de Salud estatal para que surtan diversos medicamentos que desde hace un tiempo no están considerando para los tratamientos de pacientes en dicho nosocomio.

Entre los fármacos faltantes se encuentran: Dopamina, Heparina, Lactulosa, AC Ursodesoxicolico que es para padecimientos de hígado, enoxaparina, L ornitina, L aspartato sobres e IV para la encefalopatía hepática, ácido ursodesoxicolico, heparina anticoagulante para infarto al miocardio.

Entre muchos más que sirven para tratamientos de hepatopatías, diabetes, problemas de corazón, etcétera, pues todo se ha enfocado al área covid.

“No hay medicamentos para los pacientes que están hospitalizados, no sabemos qué pase, porque no hay lo básico” lamentaron.

Aunado a ello, expusieron que trabajan con diversas carencias y en condiciones no adecuadas, pues de los tres elevadores sólo sirve uno, el cual, le faltan algunos botones y es el que utilizan para movilizar a pacientes infectados con covid-19.

Lo cual es un riesgo de propagación; las bases de las camillas para el traslado de enfermos se encuentran sucias y oxidadas, faltan especialistas, además, no han terminado de vacunar al personal médico en su totalidad.

“Nosotros supuestamente tenemos que contar con todos los especialistas y no los tenemos, o sea, no hay tomografía, no hay resonancia, no hay nada, es vergonzoso (…)”.

“No puede ser, hay un presupuesto federal para el hospital, o sea, ¿qué pasa? El hospital está siendo mal administrado. No es culpa de los médicos, la culpa es del director, de la administradora y de los jefes de servicio, ellos son los culpables de que el hospital esté como esté”.

Asimismo, revelaron que, a los jefes de área, ya les han pedido que den de alta a sus pacientes, aun cuando no están en condiciones, ello ante la falta de especialistas y medicamentos por parte de la dirección del hospital.

Denuncian acoso por parte de la administradora

Lo cual, consideran que no es ético y el secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor debe enterarse para que se actúe en consecuencia.

“La gente de la dirección está presionando al jefe de servicios de medicina interna para que pacientes que no deben ser egresados, les dicen: “usted ya se va a dar de alta, usted ya está bien” y en una mafia asquerosa, con falta de ética y de profesionalismo, están egresando pacientes sin haberse cumplido su término”.

Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades sanitarias del estado para que tomen cartas en el asunto y pongan fin a estas anomalías.

