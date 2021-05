Trabajadores del Hospital de Tarimoya piden respeto a sus derechos laborales

Trabajadores del Hospital General de Tarimoya realizaron una manifestación afuera del nosocomio, para pedir al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, así como a las autoridades del mismo, sean respetados sus derechos laborales, pues los obligan a trabajar en los días festivos, marcados por ley.

En el sitio, la ginecóloga del turno nocturno, Teresa Gómez Mercado, no descartó que esta manifestación permanezca todo el día, pues asegura que lo que se pretende es que los escuchen, pues a pesar de los diversos oficios que han interpuesto, no les han dado respuesta, incluso, recientemente acudieron ante la oficina de Contraloría Interna y la Secretaría de la Función Pública y les argumentaron que no podrían recibirles ningún documento hasta pasado el proceso electoral.

Durante la pandemia por Covid-19 les retiraron las vacaciones, acusaron. (FOTO: Isaura Tapia Carranza)

Agregó que en otras ocasiones les canjeaban esas fechas establecidas como de asueto obligatorio por otro día de descanso que cada empleado solicitara con anticipación, sin embargo, ahora deben reunir ocho horas de días de descanso obligatorio para que les otorguen un día feriado.

“Los días festivos, la ley señala que deben ser retribuidos de manera económica, es decir, nos tienen que pagar nuestro día normal y el doble, pero por convenios del sindicato con la secretaría, desde que este hospital está funcionando se nos daba un día feriado de descanso por uno de trabajo en un día festivo. A partir del 1° de marzo las autoridades decidieron que no nos los iban a dar más. Que para poder descansar un día feriado teníamos que trabajar por lo menos ocho horas de un día festivo”, dijo la entrevistada.

De la misma manera, explicó que durante todo 2020, durante la pandemia por Covid-19, le retiraron las vacaciones y ellos se solidarizaron trabajando con el mismo compromiso de siempre, pero en esta ocasión, les inhibieron los permisos, lo cual, ya no es posible.

Asimismo, mencionó que las personas que se encuentran protestando este miércoles son trabajadores del turno nocturno, las cuales representan a cerca de 150 trabajadores que se encuentran en esta situación, pues ellos nunca han dejado de asistir.

En el sitio se dejaron ver pancartas con consignas como: “Sr. Gobernador Cuitláhuac Jiménez (sic) Sr. Secretario de Salud, Roberto Alor Ramos (sic) Los trabajadores del turno nocturno exigimos un estricto apego a la ley en el pago de los días de descanso obligatorio”; “Nadie por encima de la ley”; “La paga que se nos hace de los días festivos es inconstitucional. Derechos laborales”; “No más Violaciones al Art. 75 de la Ley Federal del Trabajo”, entre otras.

Cabe mencionar que el servicio de dicho hospital continúa brindándose de manera normal.

