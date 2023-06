Trabajadores de la empresa Sílice del Istmo SA de CV, ubicada en San Juan Evangelista, y dedicada a la extracción de arena, denunciaron públicamente en Veracruz lo que llamaron despido injustificado, incumplimiento en las condiciones adecuadas para desarrollar sus labores, y la negativa de la empresa a otorgar una liquidación conforme a lo que les corresponde.



En declaraciones a medios en céntrico café del puerto de Veracruz, el grupo de trabajadores puntualizó que los despidieron semanas atrás, luego de realizar una protesta ante la muerte de uno de sus compañeros que el pasado 18 de abril ingresó a la presa de lodo sin la protección indicada.



Además, señalaron que hace un año habían realizado ya una manifestación por maltrato del sindicato y las inadecuadas condiciones de trabajo que existen en la empresa.

“Teníamos un acuerdo firmado por las tres autoridades, en el cual se establecía que no habría despidos, pero nos despidieron y no nos quieren liquidar como corresponde”, subrayó José Manuel Valencia.



Detallaron que a trabajadores con más de 30 años de servicio solo les quieren otorgar liquidaciones de 70 mil pesos.

Trabajadores de empresa extractora de arena denuncian despido injustificado



En tanto, denunciaron que en las condiciones de trabajo no les proporcionan el equipo indicado. A los oficiales eléctricos no les dan zapato específico, el uniforme no es de algodón y los guantes no tienen las especificaciones indicadas para trabajar la electricidad.



“A otros compañeros los meten a un presa, cuando había un acuerdo de que no se podía entrar porque está contaminada con químicos utilizados para separar el agua del lodo, los trabajadores entran prácticamente desnudos, solo en boxer”.



Remarcaron que por ello un compañero trabajador falleció el 18 de abril, motivo por el cual realizaron un paro laboral, pero a raíz de ello ya no les dieron acceso y los despidieron.

Aseguraron que hay trabajadores mutilados en el desempeño de las labores y la empresa no los ha indemnizado.



Indicaron que han entregado oficios de su situación a la secretaría de Gobierno del estado, Derechos Humanos, entre otras instancias, sin ninguna respuesta.

La licenciada Modesta Lourdes, representante legal de los 26 trabajadores despedidos comentó que la empresa ha incurrido en diversas artimañas para despedirlos injustificadamente, por lo que han recurrido a instancias legales de conciliación.

