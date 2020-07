Un trabajador de una chatarrera, fue dejado en condiciones graves, luego ser subido a una camioneta por tres hombres y una mujer, quienes lo acusaron de ser ladrón y violador, esto cuando el agraviado caminaba en calles de la Colonia Predio 1, finalmente lo golpearon, desnudaron y dejaron amarrado de pies y manos en la colonia Sentimientos de la Nación, en donde fue encontrado grave.

La persona agraviada fue identificada como José Miguel D.S., de 27 años de edad, de oficio chatarrero, quien explicó que la medianoche de este martes, estaba en calles de la colonia Predio 1, cuando fue obligado por tres hombres y una mujer a subirse a la camioneta en la ellos viajaban, una unidad de color rojo.

Luego lo desnudaron, lo golpearon y lo amarraron de pies y manos, posteriormente lo dejaron abandonado, con un letrero que lo señalaba de presunto ladrón y violador, varios habitantes de la zona dieron parte a los teléfonos de emergencias, llegando personal de la Policía Estatal, Municipal y Naval.

Te puede interesar:

Trabajador de una chatarrera fue atendido por personal de la Cruz Roja debido a los golpes

De igual, forma se solicitó la presencia de técnicos en urgencias médicas y una ambulancia de Cruz Roja, para atender al herido, quien se encontraba en situación crítica, ya que presentaba lesiones muy graves motivo, por el cual fue traslado de forma inmediata al Hospital Regional de Alta Especialidad.

De sus agresores no pudo brindar características, de igual forma piensa o intuye el lesionado que pudo haber sido confundido con otra persona, ya que él aseguro no tener nada que ver con los señalamiento de robo o violación que me atribuyeron.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.