La suspensión de la obra de la Torre Arista no cumplió con el estudio de impacto de riesgo, no debemos de confundir esa acción con otra que no sea la aplicación de la ley, afirmó el diputado federal de Morena Julio Carranza Aréas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, agregó que “el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien observó que la torre ubicada en la avenida Xicoténcatl esquina Arista de la ciudad de Veracruz violaba la reglamentación de la ciudad, lo que el presidente municipal de Veracruz no pudo o no quiso ver”.

“Esa es la labor de toda autoridad, observar que se cumpla la ley y el alcalde de Veracruz se ha hecho cómplice de la violación en todos los reglamentos, curiosamente en una obra que es negocio de su suplente”.

Te puede interesar:

“Por cierto, ¿ustedes sabían que el alcalde de Veracruz vive en otra torre propiedad de su suplente en Boca del Río?, muchas curiosidades que no permiten entender por qué se han permitido tantas irregularidades en esa obra por parte del ayuntamiento y en otras tantas, por ejemplo, los edificios que se están construyendo en el fraccionamiento Reforma sin respetar estudios de factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Grupo MAS y que tienen muy molestos a los vecinos que lo han expresado con pancartas en sus casas, esos edificios son propiedad de Pepe Medina, curiosamente socio y suplente de su hermano Miguel”.

Torre de Arista viola todos los reglamentos: Julio Carranza Aréas

El diputado federal de Morena reveló que “hoy resulta incongruente que se quiera criticar la aplicación de la ley y se quiera defender la violación de la misma, yo espero que todos actuemos en consecuencia para no permitir que se sigan dando estas violaciones”, expresó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.