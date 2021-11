Torre Centro no cuenta con reporte y evaluación de impacto ambiental: Sedema

-También carece de documentos de PC, seguridad y otros

La Torre Centro del puerto de Veracruz no cuenta con la manifestación y la evaluación de impacto ambiental requerida para llevar a cabo su construcción, pues los responsables de este proyecto sólo presentaron un documento incompleto ante la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA) que carece de validez, por tal motivo, no es posible la continuidad de su construcción, señaló el secretario estatal del área, Juan Carlos Contreras Bautista.

Al respecto, reveló que también se procederá en contra del entonces director estatal de Control de la Contaminación de SEDEMA de la pasada administración que emitió dicha documentación.

Te puede interesar:

“De inicio en una revisión del expediente, nos damos cuenta que se emite un documento donde falta un procedimiento. Toda instalación arriba de cinco pisos debe de contener una manifestación de impacto ambiental para realizar la secretaría una evaluación. Jamás hubo una evaluación de impacto ambiental y esto conlleva que se eche abajo este documento, pues no fue válido; fue sacado de la manga de un funcionario y también estamos procediendo contra el funcionario que emitió esta documentación”, afirmó en entrevista.

En este sentido, reiteró que, de inicio, Sedema debería de contar con un estudio técnico para revisarlo, lo cual, no existe; por lo que el área a su cargo no impone multas, sino la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) del estado, pues ellos, sólo son un ente administrativo de procedimientos.

“Estamos coordinador porque ellos (PMA) vigilan que se cumpla la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente; lo cual no se cumplió y muchas más no se cumplieron, sólo de la Ley Ambiental. En materia de Protección Civil, de Seguridad, no se cumplieron muchas”

Juan Carlos Contreras recordó que esta es la segunda ocasión en que se clausura la edificación de La Torre Centro con diferentes procedimientos.

El funcionario estatal explicó que en esta ocasión se está acatando la instrucción de un tribunal para la nueva clausura.

Sin precisar si la empresa encargada de la Torre Centro podría ampararse para dar continuidad a sus trabajos, el titular de Sedema consideró que no debería toda vez que se estaría infringiendo la ley ambiental.

“Inaudito que alguien quiera no acatar las leyes, es algo muy serio. Inaudita la construcción, en total desorden”, afirmó el entrevistado.

Asimismo, Contreras Bautista aclaró que estas acciones se atendieron con base a las denuncias presentadas por la ciudadanía que se ha visto afectada con esta construcción; pues les ha generado fracturas y contaminación en sus viviendas que colindan con esta obra.

De la misma forma, indicó que posterior a ello, vendrían temas legales que tendrían que atender los encargados de la Torre Centro, en lo cual ya no tiene facultades la Sedema.

Para concluir, el secretario de Medio Ambiente del Estado reconoció que no es el único caso de incumplimiento de la Ley Ambiental, pues a la fecha ya se han aplicado penalidades a diversas empresas por ese motivo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.