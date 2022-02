Toman escuelas para exigir a la SEV que asigne a maestros

Este lunes, un grupo de madres y padres de familia tomaron las instalaciones de la sede de las escuelas primarias “Felipe Gardoqui Olmos” y “Sor Juana Inés de la Cruz”, en sus turnos matutino y vespertino respectivamente, de la colonia Progreso del municipio de Veracruz, a fin de exigir a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les asignen los cuatro docentes que les hacen falta para continuar de manera normal con las clases de sus hijas e hijos.

En esta manifestación, explicaron que, las y los maestros que estaban antes, ya se jubilaron en el mes de septiembre pasado.

Portando pancartas en mano, el grupo de madres y padres solicitaron que el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, los atienda y les dé respuesta, pues las y los maestros que faltan son para cubrir los grados de tercero y cuarto en ambos turnos.

Asimismo, indicaron que, en cuanto a la escuela “Felipe Gardoqui Olmos” en su turno matutino, tuvieron que contratar docentes externos para que las y los niños no perdieran clases, en lo que asignaban a nuevos titulares de plaza, sin embargo, ya no cuentan con más recursos para seguir pagando.

“Coincidentemente, los que están faltando son 3° y 4° matutinos y 3° y 4° vespertinos (…) Con muchos esfuerzos los padres de familia nos cooperamos para contratar un maestro externo para nuestros hijos, para que no se atrasaran más porque de por sí con la pandemia y las clases en línea fue muy difícil, estaban bastante desorientados y gastamos 12 mil pesos en el pago del mes de octubre y parte de noviembre, ya estamos en febrero y aún no han asignado maestro. Nosotros ya no tenemos dinero”, expresó el señor Martín Alarcón a nombre de las y los inconformes.

Por su parte, el supervisor de zona, Marcos Luna Córdoba, expuso que se han realizado los trámites pertinentes ante la SEV, sin embargo, al momento, no se han asignado a las y los maestros.

“Es una acción respetable de los padres, pues se han hecho las gestiones, pero hasta ahora no nos han puesto a los maestros que faltan y ya vamos para cinco meses”, manifestó la autoridad magisterial.

Las madres y los padres afectados se mantuvieron por varias horas en las instalaciones en espera de que llegara alguna autoridad educativa que les resuelva de una vez por todas esta demanda.

