Luego de que organizaciones civiles salieron a las calles a marchar este domingo 28 de mayo, ahora en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y en alerta por los riesgos que aseguran hay al Estado de Derecho, el obispo de la Diócesis de Veracruz.

Carlos Briseño Arch, aseguró que todos tenemos derecho de manifestarnos, siempre y cuando sea de manera pacífica y no violenta.

“Yo creo que cualquier manifestación, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no sea violenta y dé la paz, todos tenemos derecho a manifestar lo que creemos y lo que queremos defender, yo creo que los que van a expresarse se van a expresarse para que respeten y no generen violencia verdad, hacia un grupo, hacia un Poder, puede ser el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, no generar violencia hacia ninguno”, comentó.

Todos tenemos derecho a manifestarnos, siempre y cuando sea de manera pacífica: Obispo de Veracruz

El entrevistado aseguró que debe de haber un respeto hacia las autoridades, para que prevalezca el estado de derecho.

“Un respeto a las autoridades y al estado de derecho, hay que respetar a las autoridades que son quienes nos regulan”, comentó.

Destacó que el respeto debe ser mutuo, entre las autoridades y población, con la finalidad de que prevalezca ese estado de derecho, no solo en acuerdos y leyes, sino en la realidad.

Briseño Arch, se pronunció a favor de la libertad de expresión y que se respete ese derecho de los ciudadanos, aunque hizo énfasis que al ejercerlo se debe tener cuidado y no trastocar con agresiones a los derechos de terceros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ